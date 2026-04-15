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    Corte Constitucional tumba decreto sobre impuestos a licores y protege la autonomía fiscal de los departamentos

    para el gobernador de Antioquia, la determinación de la Corte ampara directamente la autonomía fiscal de las regiones

    Publicado por: SoloDuque

    Corte Constitucional tumba decreto sobre impuestos a licores y protege la autonomía fiscal de los departamentos

    Resumen: La decisión del alto tribunal fue celebrada enfáticamente por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien a través de sus redes sociales calificó el fallo judicial como un triunfo para la "revolución de los gobernadores.

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    Minuto30.com .- Por unanimidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó el decreto expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, al amparo de su primera declaratoria de emergencia económica. Esta medida pretendía autorizar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) el cobro del impuesto al valor agregado (IVA) del 19 % a los licores, así como la recaudación del impuesto al patrimonio.

    La decisión del alto tribunal fue celebrada enfáticamente por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien a través de sus redes sociales calificó el fallo judicial como un triunfo para la “revolución de los gobernadores.

    Según manifestó el mandatario departamental, la determinación de la Corte ampara directamente la autonomía fiscal de las regiones frente a las medidas impulsadas por el Gobierno Nacional que, a su juicio, centralizaban el recaudo y ponían en riesgo los ingresos de los entes territoriales.

    “Desde Antioquia defendimos ese principio con firmeza, convicción y coherencia. La Corte Constitucional nos dio la razón”, señaló Rendón, destacando la importancia de mantener la independencia administrativa y tributaria de los departamentos.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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