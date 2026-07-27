Resumen: La Alcaldía de Medellín reveló 666 hallazgos de corrupción de la administración anterior y detalló cómo operaba "los Hermanitos Q", estructura con 55 imputados y contratos direccionados por más de $1 billón.

Los ‘Hermanitos Q’ y los 666 hallazgos de corrupción: así funcionaba la red que saqueó Medellín

La Alcaldía de Medellín presentó un nuevo balance de su investigación sobre presuntos hechos de corrupción cometidos durante la administración 2020-2023, que ya suma 666 hallazgos, 165 más de los 501 identificados inicialmente.

Según el alcalde Federico Gutiérrez, la contratación presuntamente direccionada por esta estructura superaría $1 billón de pesos.

El mandatario bautizó a la presunta organización como «los Hermanitos Q» y aseguró que se trató de un verdadero grupo de delincuencia organizada (GDO).

«No hubo una sola entidad del Distrito donde no metieran la mano», afirmó, y añadió que, de sumarse las posibles condenas de sus integrantes, la cifra superaría los 750 años de cárcel, más que las 350 años atribuidas por el alcalde a estructuras vinculadas a Gustavo Petro.

¿Cómo operaban Los ‘Hermanitos Q’?

Según Gutiérrez, la estructura operaba a través de un chat de WhatsApp creado en 2020 y llamado «Los Amiguitos», donde sus integrantes compartían evidencia de lujos obtenidos, según la investigación, gracias a las coimas: relojes, carros, camionetas blindadas, casas y fincas.

Entre los mencionados por el alcalde están Miguel Quintero, el hermano de Daniel Quintero y encargado de las entidades descentralizadas; Jorge Enrique Llevano, exdirector de Metroparques, y Álvaro Villada, exsubdirector del Área Metropolitana.

El alcalde relató que, apenas dos meses después de iniciada la administración, en plena pandemia, Quintero ya estrenaba una camioneta Toyota blindada avaluada en $260 millones, pese a que sus registros de seguridad social no reflejaban un empleo formal que justificara ese ingreso.

Según capturas de chat citadas por Gutiérrez, Miguel Quintero habría escrito: «mañana tengo que cerrar un negocio muy importante, eso me da respiro por tres años y esto va para largo». El alcalde también mencionó una piscina en una finca en Copacabana, valorada en $160 millones, entre los bienes atribuidos a la red.

Los procesos judiciales, adelantados por la Fiscalía General de la Nación, han recopilado más de 13.000 pruebas, 157 testigos y 97 peritos. Hasta el momento se registran 55 imputados (con proyección a 59, según Gutiérrez), tres capturas, una condena, siete destituciones e inhabilidades, 25 medidas de extinción de dominio por cerca de $3.000 millones, cuatro principios de oportunidad y dos preacuerdos.

Casos de corrupción salen a la luz

Entre los casos más destacados está la presunta venta de la gerencia de Afinia, filial de EPM en la Costa Caribe, presuntamente negociada por ocho millones de dólares para influir en la contratación de la empresa.

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También se investigan contratos entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por más de $18.000 millones; sobrecostos en el Inder y Metroparques superiores a $3.700 millones en implementos deportivos, con retiros en efectivo cercanos a $8.000 millones; contratos interadministrativos por cerca de $200.000 millones; irregularidades en el Parque de las Aguas por $22.000 millones, con un detrimento patrimonial de más de $2.790 millones; presuntas fallas en la contratación de alimentación infantil de Buen Comienzo, con un perjuicio superior a $1.420 millones; y el contrato de mantenimiento de zonas verdes adjudicado en 2020 por $5.250 millones. El caso del lote Aguas Vivas, dijo el alcalde, sigue vigente pese a un ajuste judicial de forma en la imputación.

Gutiérrez señaló, además, que entregó información a agencias de investigación de Estados Unidos para rastrear el destino de los recursos, que habrían salido del país hacia Panamá y luego hacia Miami, donde residirían presuntos testaferros.

«Esto puede terminar en pedidos de extradición. Nunca fue una persecución política. Es una persecución contra la corrupción. En los próximos días estaré en Estados Unidos entregando más información», afirmó el mandatario.

El alcalde Gutiérrez cerró su intervención destacando la gestión de su administración: «Cuando se gobierna bien, con austeridad y transparencia, la plata rinde. Hoy Medellín tiene un recaudo histórico, porque la gente volvió a confiar», afirmó.

La justicia avanza. No son discursos, son hechos:

– Más de 55 imputados, y en camino a 59 — incluidos el jefe de la banda y su hermanito

– 3 capturas

– 25 extinciones de dominio por $3.000 millones

– 7 destituciones e inhabilidades

– 4 principios de oportunidad y 2… https://t.co/acDvWdHtYu — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) July 27, 2026

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