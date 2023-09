Correa apunta al once; Savic no se entrena

in

Majadahonda (Madrid), 30 sep (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dispondrá de Ángel Correa en el partido de este domingo contra el Cádiz, previsiblemente directo al once titular, mientras que Stefan Savic no se entrenó este sábado y no jugará ese encuentro, en el que es duda Rodrigo de Paul, que trabajó por segunda sesión con el grupo, pero suma dos semanas y media sin jugar.

En una sesión condicionada por las bajas (Memphis Depay, Pablo Barrios, Reinildo Mandava, Thomas Lemar, Caglar Soyuncu, por lesión, y Álvaro Morata, por sanción, aparte de Savic, no jugarán ante el Cádiz) y por la carga de minutos de muchos de sus futbolistas, tanto Correa como De Paul se ejercitaron por segundo día seguido con el grupo, ya superado un esguince de rodilla y una lesión muscular, respectivamente.

Habrá que ver si De Paul, tras su reciente recuperación de una lesión muscular que lo ha mantenido dos semanas y media de baja, entra finalmente en la convocatoria que ofrecerá este domingo el técnico argentino, en la que sí estará Correa y en la que no estará Savic, con una sobrecarga y que se entrenó este viernes, pero no este sábado, ya con la mirada puesta en el choque del miércoles siguiente contra el Feyenoord en Liga de Campeones.

Entre esas siete u ocho bajas, Ángel Correa apunta a la titularidad en el ataque, al lado de Antoine Griezmann, con Saúl Ñíguez, Koke Resurrección y Marcos Llorente en el centro del campo; Nahuel Molina, César Azpilicueta, José María Giménez, Mario Hermoso y Samuel Lino, en la defensa, y Jan Oblak, en la portería. Axel Witsel, en la defensa, y Rodrigo Riquelme también pueden ser otras posibilidades para armar la alineación.

Por: EFE