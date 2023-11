Córdova ve un grupo sano en Chile y anima a los jóvenes a relevar a Alexis, Vidal y Medel

in

Quito, 20 nov (EFE).- El seleccionador interino de Chile, Nicolás Córdova, afirmó este lunes que, tras la dimisión del argentino Eduardo Berizzo, se ha encontrado un equipo "muy sano" pese al duelo que genera su partida, e instó a los jóvenes a que aparezcan con nombre propio, porque "Alexis (Sánchez), Gary (Medel) y Arturo (Vidal) tienen que ir pasando la posta".

"Es justo reconocer que hemos encontrado un grupo muy sano, con gente muy trabajadora y joven que quiere hacer un nombre en la selección, y eso para un entrenador es súper positivo porque al final te da una tranquilidad para trabajar", dijo Córdova en declaraciones difundidas por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile.

"Un entrenador, generalmente, tiene un poco más de tiempo para trabajar, y más complejo todavía es asumir en circunstancias como estas", indicó.

Córdova expresó que "una de las cosas que no se le puede desconocer a Eduardo (Berizzo) es que se atrevió a cambiar generación y a meter nombres que no estaban en las listas de nadie", y eso para jugadores jóvenes implica "un periodo de adaptación a este nivel, porque estamos hablando de nivel mundial".

El seleccionador destacó la experiencia aporta en el equipo de Alexis Sánchez, que "es el último de la generación dorada que quedará mañana (martes) en cancha, así que va a ser alguien muy importante, una referencia para todos".

Sin embargo, consideró que "es importante que los jóvenes empiecen a aparecer con nombres propios", y "en ese sentido, Alexis, Gary, Arturo, cuando están, son gente que tienen que ir pasando la posta".

Córdova ratificó que su condición es de interino y que en principio volverá a su trabajo con las divisiones inferiores de la selección después del partido en Quito.

"Yo creo que para un entrenador no hay nada más alto que dirigir a la selección de su país, entendiendo que esto es un interinazgo, que se me ha pedido para este partido contra Ecuador, a lo que he accedido con mucho orgullo", señaló Córdova, que se mostró a las órdenes de lo que decida la Federación.

Del partido contra Ecuador, Córdova aseguró que han optado por "mantener la programación que tenía el cuerpo técnico anterior" y advirtió que la Roja deberá hacer "un gran partido" si quiere puntuar en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito.

"Seguramente, haya momentos que Ecuador nos tenga metidos en nuestra mitad y habrá que saber defender, y habrá momentos donde los tengamos nosotros metidos y habrá que saber defender la profundidad porque Ecuador es un equipo que juega muy vertical, que tiene gente muy rápida", explicó.

Lo que más esperará Córdova, será manejar "la parte emocional, porque al final, hoy en día, el fútbol es de detalles, y el que se equivoca menos, es el que se llevará los puntos".

El técnico chileno reconoció que "jugar las clasificatorias en Sudamérica es siempre difícil por las distancias, porque los jugadores vienen de Europa y tienen pocos días para adaptarse".

Por: EFE