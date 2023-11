VIDEOS. Corantioquia declaró más de 130 áreas libres de fauna silvestre en cautiverio

Corantioquia declaró 95 Áreas Libres de Fauna Silvestre en Cautiverio entre el 2019 y el 2023, buscando con el corazón, la protección de la fauna silvestre. Dichas áreas se encuentran en catorce municipios de Antioquia, donde se implementó esta estrategia de educación ambiental.

En Itagüí, Sabaneta, Anorí, Puerto Nare, Copacabana, Támesis, La Estrella, Caicedo, Anzá, San Pedro de los Milagros, Medellín, Vegachí, Venecia y Andes, más de 33 mil personas se sensibilizaron sobre la diferencia entre fauna doméstica y silvestre, buscando que las personas que tenían animales silvestres en cautiverio, los entregaran de manera voluntaria.

Es así como en cada uno de esos 95 territorios determinados (entre barrios, veredas, corregimientos, cascos urbanos y rurales), después de un intenso proceso pedagógico con sus habitantes (a través de puerta a puerta, talleres, campañas de sensibilización, presencia en medios de comunicación locales, entre otros), donde de manera individualizada se le hablaba a cada persona sobre la importancia de la biodiversidad y del patrimonio ambiental, las consecuencias negativas del tráfico ilegal y la importancia de que los animales silvestres estén en libertad para que puedan cumplir su funciones ecológicas, fueron entregados voluntariamente 162 individuos que permanecían en cautiverio.

La principal razón del cautiverio fue el mascotismo; la errada creencia que las loras, guacamayas, tortugas, primates, reptiles, aves cantoras son mascotas, es la principal causa de la tenencia ilegal en los hogares antioqueños. Algunos de las especies que lograron ser recuperadas por la autoridad ambiental fueron: lora Barbiamarialla, Amazona amazonica; perico real, Brotogeris jugularis; lora frenteamarilla, Amazona ochrocephala; lora frentiroja, Amazona autoumnalis; canario costeño, Sicalis flaveola; lora cabeciazul, Pionus menstruus; sinsontes, Mimus gilvus; azulejo, Thraupis episcopus; cotorra carisucia, Eupsittula pertinax; tortuga morrocoy, Chelonoidis carbonaria; tortuga caja, Kinosternon leucostomun; tortuga de río, Podocnemis lewyana. Dichos individuos fueron llevados al Hogar de Paso de Corantioquia, para atención médica veterinaria, zootécnica y biológica.

Esta estrategia permite establecer alianzas con administraciones municipales, instituciones educativas, organizaciones locales, entre otros, para promover en los diferentes territorios la no tenencia de animales silvestres como mascota, buscando dejar instaladas capacidades, con el objetivo de que sea un compromiso ciudadano sostenible en el tiempo.

La cacería ilegal es una de las principales razones por las cuales se ha aumentado la vulnerabilidad y extinción de los animales silvestres. Extraer los animales silvestres de su hábitat natural para consumirlos, venderlos, comprarlos, comercializarlos, transportarlos, es un grave delito según la ley colombiana.

Estas declaratorias han sido posibles gracias a las alianzas interinstitucionales con las administraciones municipales, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Cooperativa Precoodes, la Universidad CES y organizaciones locales como Mesas Ambientales, UMATAS, instituciones educativas, Juntas de Acción Comunal, entre otros.

Desde el 2008 que se creó la estrategia, Corantioquia ha declarado 139 Áreas Libres de Fauna Silvestre en Cautiverio en su jurisdicción. Las autoridades hacen un llamado a que #ParemosYa el tráfico y la tenencia de animales silvestres y pide a la ciudadanía denunciar y reportar casos a través de las líneas de atención: Policía Nacional 123, GELMA de la fiscalía general de la Nacional 122 y Línea Fauna Silvestre de Corantioquia 3218175002.

Conoce las 10 razones por las cuales los animales silvestres no son mascotas:

1. Al manipularlos o consumirlos pueden transmitir enfermedades a los humanos o a

los animales domésticos.

2. Son de difícil manejo; el animal silvestre en cautiverio demuestra un

comportamiento agresivo.

3. Requieren de alimento especializado; en nuestras casas no podemos brindarles

bienestar.

4. Cumplen funciones vitales que permiten mantener en equilibrio el ecosistema.

5. Requieren de la compañía y enseñanzas de individuos de la misma especie.

6. Pueden sobrevivir a la tenencia ilegal en tu casa, pero no significa que estén sanos

ni en buenas condiciones.

7. Necesitan espacio y ambientes naturales para poder reproducirse y evitar su

extinción.

8. No deben vivir en tu casa; te vuelves una fuente de desinformación.

9. Cuando compras un animal silvestre te vuelves cómplice de la cadena de tráfico y

maltrato.

10. No son objetos; su compra y venta son delitos tipificados en la normatividad

ambiental colombiana.

