Copito se perdió en Robledo: un motociclista lo habría recogido por las Hamacas ¿lo has visto?

Resumen: Si usted lo encontró, lo ha visto, o sabe de su paradero comuníquese al whatspp 3044952208. La familia del perrito está muy angustiada sin saber de su paradero.
Minuto30.com .- Copito es un hermoso perrito blanco que se extravió el 13 de febrero en el barrio Robledo la Huerta, noroccidente de Medellín.
Dicen testigos, que vieron como un motociclista se lo haría llevado cerca al Estadero Las Hamacas bajando de San Félix, tal vez pensando que no tenía familia.
Si usted lo encontró, lo ha visto, o sabe de su paradero comuníquese al whatspp 3044952208. La familia del perrito está muy angustiada sin saber de su paradero.
Aquí más Mascotas Perdidas y en Adopción
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios