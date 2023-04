Copialina pura y dura: Representantes de Cambio Radical y el CD radican ponencia negativa a Reforma a la salud copiando exactamente un comunicado de las EPS

in

Los Representantes Juan Felipe Corzo Álvarez, del Centro Democrático y Betsy Judith Pérez Arango, de Cambio Radical, no dejaron nada a la imaginación. Tomaron el texto de un comunicado de ACEMI, el gremio que agrupa a las EPS del país, para justificar las razones de su ponencia negativa ante el Congreso de la República.

ACEMI publicó en su página de internet, el pasado 11 de abril, un comunicado titulado: “Grandes preocupaciones de ACEMI a la Reforma a la Salud”, y en él exponen lo que a su juicio son las razones que “constituyen un grave retroceso en el derecho a la salud de los colombianos” contempladas en el texto de Reforma a la salud presentada por el gobierno nacional.

Dice ACEMI que esa argumentación surge luego de un “análisis técnico y detallado de la Reforma a la salud”.

Hasta ahí no hay problema, pues ACEMI no ha ocultado su descontento ante los cambios que les plantea el gobierno a las EPS, en el sentido de quitarles la prerrogativa de seguir manejando billonarios recursos públicos, que permitieron incluso que muchas EPS los utilizaran para la llamada “integración vertical” , lo que las convirtió en verdaderas minas de oro para sus propietarios, caso Saludcoop, Coomeva EPS, entre otras entidades, que levantaron escandalosos procesos que aún no terminan.

Lo que resulta vergonzoso, o sospechoso, según se quiera mirar, es que dos Representantes a la Cámara presenten el 12 de abril, un día después del comunicado de ACEMI, un proyecto de ponencia negativa contra la Reforma a la salud , argumentando en el punto 5.2 del proyecto, un texto exactamente igual al revelado por ACEMI.

Los congresistas de marras, Corzo Álvarez y Pérez Arango, redactaron “Los aspecto generales del proyecto 339 de 2023” utilizando palabra a palabra, punto a punto, coma a coma, el texto que reposa en la página web de ACEMI y que dicen que es producto de “su análisis detallado” de la Reforma del gobierno.

¿Mandado o coincidencia? Los congresistas aún no responden por este asunto, que si bien puede no ser un asunto legal, por lo menos si encierra un aspecto ético que pulveriza los principios de profesionalismo e idoneidad que debe comportar un miembro del Congreso.

Más noticias de Política