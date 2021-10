«¡Me salvé de milagro!» En Copacabana, un tipo después de robarlo intentó dispararle pero la bala no salió

Un ciudadano que caminaba tranquilamente por uno de los andenes que rodean La Plaza de Copacabana, fue víctima de dos delincuentes que se movilizaban en moto y que parece que lo estuviesen esperando.

El hecho se registró sobre la 1:00 PM de este martes 26 de octubre, quedó grabado en una cámara de seguridad. En la grabación, se observa a un parrillero ‘encascao’, que se baja del vehículo casi al mismo que la víctima y de inmediato le arrebata la cadena.

Es reacción, el ciudadano le arrebata de la mano la cadena al ladrón y se refugia en un establecimiento comercial; esta acción enfurece más al delincuente quien le apunta con lo que sería un arma de fuego pero sorprendentemente aunque apretó el gatillo, la bala no salió.

La victima de este hecho, en dialogo con Minuto30 contó, «si tenía balas o no, no lo sé, pero él disparó, quizá se le ‘encascaró’ o no se qué habrá pasado pero gracias a Dios, porque sino hubiera sido peor».

El caso será denunciado ante las autoridades.

