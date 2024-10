Copa Sudamericana 2024: así quedaron los equipos colombianos en la primera fase

Este martes 19 de diciembre, la Conmebol realizó el sorteo de la fase preliminar en la Copa Sudamericana, con los equipos colombianos como protagonistas.

Las Fases preliminares de la CONMEBOL Libertadores y Sudamericana, donde Atlético Nacional (COL N3) y Águilas Doradas (COL N4) disputarán la primera, e Independiente Medellín (COL N1), América de Cali (COL N2), Deportes Tolima (COL N3) y Alianza Petrolera (COL N4) la segunda.

Por la Fase Preliminar será de la siguiente manera:

– Deportes Tolima vs. Independiente Medellín

– Alianza Petrolera vs. América de Cali

Estos serán los otros compromisos que se vivirán en la Fase 1 de la Copa Sudamericana:

– Universitario (Bolivia) vs. Nacional Potosí (Bolivia)

– Real Tomayapo (Bolivia) vs. Jorge Wilstermann (Bolivia)

– Everton (Chile) vs. Unión La Calera (Chile)

– Universidad Católica (Chile) vs. Coquimbo Unido (Chile)

– Deportivo Cuenca (Ecuador) vs. Delfín (Ecuador)

– Técnico Universitario (Ecuador) vs. Universidad Católica (Ecuador)

El sorteo también definió la Fase 2, en la que participan los que pasan de la Fase 1: la cual se juega del 4 al 10 de marzo.

