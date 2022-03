¡Duros rivales pa’ los colombianos! Definidos los grupos de la Conmebol Libertadores 2022

in

Después de sortear la fase de grupos de la Copa Sudamericana llegó el espacio para conocer como quedaron armados los grupos en la Conmebol Libertadores, torneo más importante a nivel de clubes en Sudamerica y que da cupo al Mundial de Clubes de la FIFA a final de año.

El sorteo no fue muy conveniente para los clubes colombianos, en especial para el Deportivo Cali quien se tendrá que enfrentar a 2 rivales de mucho peso y tradición dentro del certamen como lo son Boca Juniors de Argentina y Corinthians.

El conjunto pijao tendrá que foguearse con el actual campeón de Brasil, un Atlético Mineiro cargado de figuras sudamericanas como Hulk, Diego Godín, «Nacho» Fernandez, Eduardo Vargas, Tche Tche, entre otros.

Grupos de Copa Libertadores

A: Palmeiras, Emelec, Tachira e Independiente Petrolero.

B: Athletico Paranense, Libertad, Caracas, The Strongest.

C: Nacional, Velez Sarsfield, Red Bull Bragantino, Estudiantes de La Plata.

D: Atlético Mineiro, Independiente del Valle, Deportes Tolima, América MG.

E: Boca Juniors, Corinthians, Deportivo Cali, Always Ready.

F: River Plate, Colo Colo, Alianza Lima, Fortaleza.

G: Peñarol, Cerro Porteño, Colón, Olimpia.

H: Flamengo, Universidad Católica, Sporting Cristal, Talleres.

