Tras una fase regular de alto vuelo, cuatro equipos han demostrado ser la élite del baloncesto departamental y se preparan para luchar con alma y corazón por un cupo en la gran final.

El ambiente es de total expectativa y la afición se alista para vibrar con duelos que prometen canastas espectaculares y un nivel de juego inigualable, desde esta noche.

La acción comienza este mismo lunes, 29 de septiembre, con dos enfrentamientos de infarto.

El primero será a las 06:00 P.M. en el Coliseo Municipal de Marinilla, donde el equipo local, recibirá a Barbosa en un choque que pondrá a prueba el temple de ambos quintetos.

Más tarde, a las 08:30 P.M., el espectáculo se trasladará al Coliseo Municipal de Guarne, para presenciar el duelo entre los locales y Girardota, un cruce que garantiza intensidad y velocidad de principio a fin.

La adrenalina no se detiene y la revancha llegará rápidamente el martes, 30 de septiembre.

La Selección de Girardota será anfitriona en el Coliseo Metropolitano INDER Girardota a las 06:00 P.M. para enfrentarse nuevamente a la Alcaldía de Guarne.

La Copa Élite de Baloncesto de Antioquia entra en su fase más electrizante: Las Semifinales

Cerrando la jornada, a las 08:30 P.M., Barbosa recibirá a la la Selección de Marinilla en el Coliseo Cubierto Beatriz Eugenia Cañas, buscando nivelar o sentenciar la serie.

Cada encuentro es al mejor de tres juegos, lo que añade una capa extra de dramatismo a la contienda.

Los calendarios ya contemplan la posibilidad de un emocionante tercer juego para el jueves, 02 de octubre, si la paridad domina en las llaves.

Los coliseos de Marinilla y Guarne están listos para acoger estos posibles desempates, confirmando que la Copa Élite de Baloncesto de Antioquia vivirá días de pasión desmedida.

Los aficionados están invitados a llenar los escenarios y ser testigos de quiénes lograrán el anhelado pase a la final, en una semana que promete ser inolvidable para el deporte de la canasta.

