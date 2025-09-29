La Copa Élite de Baloncesto de Antioquia entra en su fase más electrizante: Las Semifinales

Resumen: La Copa Élite de Baloncesto de Antioquia ha llegado a su electrizante fase de Semifinales, donde los cuatro mejores equipos lucharán en series al mejor de tres juegos por un puesto en la gran final. La acción inicia el lunes 29 de septiembre con dos duelos: Marinilla vs. Barbosa a las 6:00 P.M. en Marinilla, seguido por Guarne vs. Girardota a las 8:30 P.M. en Guarne. Las revanchas están programadas para el martes 30 de septiembre, con Girardota vs. Guarne y Barbosa vs. Marinilla, y existe la posibilidad de un tercer juego decisivo el jueves 2 de octubre. Se espera una intensa semana de baloncesto de alto nivel, con la afición invitada a llenar los coliseos y ser testigo de quiénes avanzarán.
Tras una fase regular de alto vuelo, cuatro equipos han demostrado ser la élite del baloncesto departamental y se preparan para luchar con alma y corazón por un cupo en la gran final.
El ambiente es de total expectativa y la afición se alista para vibrar con duelos que prometen canastas espectaculares y un nivel de juego inigualable, desde esta noche.
La acción comienza este mismo lunes, 29 de septiembre, con dos enfrentamientos de infarto.
El primero será a las 06:00 P.M. en el Coliseo Municipal de Marinilla, donde el equipo local, recibirá a Barbosa en un choque que pondrá a prueba el temple de ambos quintetos.
Más tarde, a las 08:30 P.M., el espectáculo se trasladará al Coliseo Municipal de Guarne, para presenciar el duelo entre los locales y Girardota, un cruce que garantiza intensidad y velocidad de principio a fin.
La adrenalina no se detiene y la revancha llegará rápidamente el martes, 30 de septiembre.
La Selección de Girardota será anfitriona en el Coliseo Metropolitano INDER Girardota a las 06:00 P.M. para enfrentarse nuevamente a la Alcaldía de Guarne.
Cerrando la jornada, a las 08:30 P.M., Barbosa recibirá a la la Selección de Marinilla en el Coliseo Cubierto Beatriz Eugenia Cañas, buscando nivelar o sentenciar la serie.
Cada encuentro es al mejor de tres juegos, lo que añade una capa extra de dramatismo a la contienda.
Los calendarios ya contemplan la posibilidad de un emocionante tercer juego para el jueves, 02 de octubre, si la paridad domina en las llaves.
Los coliseos de Marinilla y Guarne están listos para acoger estos posibles desempates, confirmando que la Copa Élite de Baloncesto de Antioquia vivirá días de pasión desmedida.
Los aficionados están invitados a llenar los escenarios y ser testigos de quiénes lograrán el anhelado pase a la final, en una semana que promete ser inolvidable para el deporte de la canasta.
Más noticias de Deporte
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.