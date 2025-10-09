¡Partidazo en la Copa BetPlay! Atlético Nacional visita a Once Caldas

Resumen: El técnico interino de Atlético Nacional, Diego Arias, anunció la lista de convocados que viajarán a Manizales para el partido contra Once Caldas por la Copa BetPlay, en el que el equipo busca el cupo a la semifinal. La nómina incluye a los porteros Castillo, Marquínez y Caicedo, a los defensas Tesillo, Juan José Arias, Uribe, Salazar, Cándido y Toscano, a los mediocampistas Campuzano, Matheus Uribe, Ríos, Rengifo y Arce, y a los atacantes Cardona, Sarmiento, Hinestroza, Moreno, Asprilla y Morelos. Este encuentro, que se disputará en el estadio Palogrande a las 7:30 p.m., es crucial para que el actual campeón de la Copa continúe su defensa del título.