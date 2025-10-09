Minuto30
    ¡Partidazo en la Copa BetPlay! Atlético Nacional visita a Once Caldas
    Atlético Nacional confirmó el grupo de convocados con los que se medirá a Once Caldas en los cuartos de final de la Copa BetPlay. Foto: Tomada de X Atlético Nacional / Créditos al autor
    Resumen: El técnico interino de Atlético Nacional, Diego Arias, anunció la lista de convocados que viajarán a Manizales para el partido contra Once Caldas por la Copa BetPlay, en el que el equipo busca el cupo a la semifinal. La nómina incluye a los porteros Castillo, Marquínez y Caicedo, a los defensas Tesillo, Juan José Arias, Uribe, Salazar, Cándido y Toscano, a los mediocampistas Campuzano, Matheus Uribe, Ríos, Rengifo y Arce, y a los atacantes Cardona, Sarmiento, Hinestroza, Moreno, Asprilla y Morelos. Este encuentro, que se disputará en el estadio Palogrande a las 7:30 p.m., es crucial para que el actual campeón de la Copa continúe su defensa del título.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Diego Arias, técnico interino de Atlético Nacional, anunció el grupo de convocados por el verde paisa para visitar a Once Caldas.

    Para visitar al blanco blanco, viajaron a Manizales Harlen ‘Chipi chipi’ Castillo, Luis Marquínez y Royer Caicedo.

    Asimismo fueron llamados William Tesillo, Juan José Arias, Cristian Uribe, Andrés Salazar, Camilo Cándido y Kilian Toscano.

    Entre los convocados están adicionalmente Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Ríos, Juan Rengifo y Billy Arce.

    Finalmente, Arias convocó a Edwin Cardona, Andrés Sarmiento, Marino Hinestroza, Marlos Moreno, Dairon Asprilla, Alfredo Morelos.

    El conjunto antioqueño que está defendiendo el título obtenido en diciembre, busca su paso a la semifinal donde se medirá a América de Cali o Junior de Barranquilla.

    El compromiso se jugará en el Palogrande desde las 7:30 de la noche.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




