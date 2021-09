Prográmese con los partidos de vuelta de los octavos, de la Copa BetPlay

Este jueves se cumplirán cinco de los ocho partidos hacen parte de la vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay 2021, competencia que entrega un cupo a la Copa Libertadores 2022.

Tres de este juegos se cumplirán en simultánea a las 6:00 de la tarde: Águilas vs Tolima, Bucaramanga vs Santa Fe y Patriotas vs Atlético Nacional.

Por su parte, Alianza Petrolera y Deportivo Pasto, rivalizarán a las 7:00 p.m.

La jornada se cerrará con el partido entre el Deportivo Independiente Medellín y Deportivo Cali, que se medirán a partir de las 8:10 p.m. en el Estadio Atanasio Girardot.

Entre tanto, en los juegos del miércoles avanzaron a cuartos: La Equidad; América de Cali, en lanzamientos del punto penal; y Deportivo Pereira, que sorprendió al eliminar a Atlético Junior.

Programación partidos de vuelta de los octavos de la Copa BetPlay

⏰Prográmate⏰ ⚽️Hoy finalizan los octavos de final – Vuelta de la #CopaBetPlayDIMAYOR 2021.⚽️ ¡Apoya a tu equipo!💪🏻 pic.twitter.com/rfR5gTMYzA — DIMAYOR (@Dimayor) September 2, 2021