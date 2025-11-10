Minuto30
    La Copa América de Béisbol en Panamá se pospuso indefinidamente por WBSC Américas debido al incumplimiento logístico del promotor privado. Foto: cortesía WBSC Américas
    • Reprogramada la Copa América de Béisbol WBSC Panamá 2025

    Resumen: La Copa América de Béisbol WBSC, que debía celebrarse en Panamá del 13 al 22 de noviembre, ha sido reprogramada para una fecha futura por la WBSC Américas debido al incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del promotor privado, lo cual afectaba aspectos esenciales de la logística, la seguridad y la estadía de los atletas, a pocos días de iniciar el torneo. La suspensión impacta los preparativos finales de los países participantes, quienes se alistaban para el evento que, además de ser una cita importante, servía como antesala a un intenso calendario de béisbol de talla mundial en 2026.

    La Copa América de Béisbol WBSC, programada inicialmente para llevarse a cabo del jueves 13 al sábado 22 de noviembre en Panamá, ha sido reprogramada para una fecha futura.

    La Confederación Panamericana de Béisbol (WBSC Américas) emitió un comunicado este sábado informando sobre la suspensión.

    La decisión ocurre a pocos días de la fecha de inicio del evento, a pesar de que la organización ya había confirmado el calendario de juego y los escenarios panameños que acogerían la competición internacional.

    El máximo ente rector del béisbol y sóftbol en el continente explicó que la causa principal de esta drástica medida es el incumplimiento por parte del promotor privado que estaba a cargo del certamen.

    Este incumplimiento afectaría aspectos esenciales para la realización del evento, como la logística de instalación, la participación de los atletas, así como su estadía, transporte y seguridad, lo cual forzó a la WBSC Américas a suspender las fechas.

    Reprogramada la Copa América de Béisbol WBSC Panamá 2025

    Varios países se encontraban en la fase final de sus preparativos para el torneo. Específicamente, nuestro país estaba ultimando los detalles para su participación en el Grupo B.

    Allí competiría contra Argentina, Brasil, Canadá, Puerto Rico y la selección local de Panamá en el estadio «Mariano Rivera» de La Chorrera. Por su parte, el Grupo A lo integraban Cuba, República Dominicana, México, Nicaragua, Curazao y Venezuela.

    La Copa América de Béisbol no solo era una cita importante por sí misma, sino que también funcionaba como la antesala de un intenso calendario de béisbol de talla mundial programado para el año 2026.

    Este incluye eventos de gran relevancia como el Clásico Mundial de Béisbol, seguido por los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán en Santo Domingo, República Dominicana.

