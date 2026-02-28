Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Convocatoria del DIM: Los 20 elegidos por Alejandro Restrepo para enfrentar a Leonel Álvarez

Minuto30.com .- El Independiente Medellín (DIM) se juega una carta definitiva para reconciliarse con su afición. El estratega Alejandro Restrepo definió la lista de 20 jugadores concentrados para el compromiso de la fecha 9, que se disputará este sábado a las 8:30 p. m. en el Estadio Atanasio Girardot.

El duelo tiene un ingrediente especial y nostálgico: el regreso de Leonel Álvarez, un ídolo de la casa, quien llega al mando de Bucaramanga para medir fuerzas contra un “Poderoso” que llega con urgencia de resultados.

Los referentes: Fabra, Chaverra y el ‘Polaco’ lideran la lista

Pese a las sensibles bajas reportadas en el departamento médico (como las de Léider Berrío y Leyser Chaverra), Restrepo cuenta con su columna vertebral para buscar los tres puntos. Entre los convocados destacan:

Salvador Ichazo: La seguridad en el arco será fundamental ante la ofensiva visitante.

Frank Fabra: El experimentado lateral sigue siendo la cuota de jerarquía en la banda izquierda.

Francisco Chaverra: Una pieza polivalente que ha ganado peso en el esquema del DIM.

El ‘Polaco’ : El referente de ataque en quien recae la responsabilidad del gol.

[] Los elegidos por el profesor Restrepo para la fecha de este sábado en el Atanasio ️

Actualidad en la tabla: El DIM, “mal parado” ante su gente

La situación en la clasificación general añade una presión extra al equipo de Restrepo. El Medellín llega a este encuentro en una posición incómoda que ha generado críticas entre los seguidores:

Independiente Medellín: Se ubica en el puesto 16 con solo 7 puntos obtenidos en 8 partidos jugados. Una campaña que lo obliga a ganar para no quedar relegado de la pelea por los ocho.

El visitante (Equipo de Leonel): Llega en una mejor posición, ocupando la casilla 8 con 11 puntos en apenas 7 partidos, lo que los consolida como un rival directo y peligroso en la lucha por la clasificación.

Se espera que la hinchada poderosa responda al llamado, a pesar del momento deportivo, entendiendo que una victoria frente a un rival directo del grupo de los ocho podría ser el punto de giro que necesita el proyecto de Restrepo.

El Atanasio Girardot será testigo de un duelo táctico entre la propuesta de posesión del actual técnico rojo y la intensidad característica de los equipos de Leonel.