Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Convocatoria del DIM: Los 20 elegidos por Alejandro Restrepo para enfrentar a Leonel Álvarez

    Se espera que la hinchada poderosa responda al llamado, a pesar del momento deportivo

    Publicado por: SoloDuque

    “Yo no soy hincha del DIM, pero tampoco del otro equipo”: Frank Fabra, habló del famoso video, durante la presentación oficial con el ‘Poderoso’
    Frank Fabra en una imagen de archivo. Foto: DIM
    Convocatoria del DIM: Los 20 elegidos por Alejandro Restrepo para enfrentar a Leonel Álvarez

    Resumen: El Atanasio Girardot será testigo de un duelo táctico entre la propuesta de posesión del actual técnico rojo y la intensidad característica de los equipos de Leonel.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El Independiente Medellín (DIM) se juega una carta definitiva para reconciliarse con su afición. El estratega Alejandro Restrepo definió la lista de 20 jugadores concentrados para el compromiso de la fecha 9, que se disputará este sábado a las 8:30 p. m. en el Estadio Atanasio Girardot.

    El duelo tiene un ingrediente especial y nostálgico: el regreso de Leonel Álvarez, un ídolo de la casa, quien llega al mando de Bucaramanga para medir fuerzas contra un “Poderoso” que llega con urgencia de resultados.

    Los referentes: Fabra, Chaverra y el ‘Polaco’ lideran la lista

    Pese a las sensibles bajas reportadas en el departamento médico (como las de Léider Berrío y Leyser Chaverra), Restrepo cuenta con su columna vertebral para buscar los tres puntos. Entre los convocados destacan:

    Salvador Ichazo: La seguridad en el arco será fundamental ante la ofensiva visitante.

    Frank Fabra: El experimentado lateral sigue siendo la cuota de jerarquía en la banda izquierda.

    Francisco Chaverra: Una pieza polivalente que ha ganado peso en el esquema del DIM.

    El ‘Polaco’ : El referente de ataque en quien recae la responsabilidad del gol.

    Actualidad en la tabla: El DIM, “mal parado” ante su gente

    La situación en la clasificación general añade una presión extra al equipo de Restrepo. El Medellín llega a este encuentro en una posición incómoda que ha generado críticas entre los seguidores:

    Independiente Medellín: Se ubica en el puesto 16 con solo 7 puntos obtenidos en 8 partidos jugados. Una campaña que lo obliga a ganar para no quedar relegado de la pelea por los ocho.

    El visitante (Equipo de Leonel): Llega en una mejor posición, ocupando la casilla 8 con 11 puntos en apenas 7 partidos, lo que los consolida como un rival directo y peligroso en la lucha por la clasificación.

    Se espera que la hinchada poderosa responda al llamado, a pesar del momento deportivo, entendiendo que una victoria frente a un rival directo del grupo de los ocho podría ser el punto de giro que necesita el proyecto de Restrepo.

    El Atanasio Girardot será testigo de un duelo táctico entre la propuesta de posesión del actual técnico rojo y la intensidad característica de los equipos de Leonel.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.