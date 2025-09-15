Resumen: La Alcaldía de Medellín abrió convocatoria para que jóvenes egresados se unan a El Líder Sos Vos La Red. Inscripciones hasta el 22 de septiembre.

¡Del colegio a la ciudad! Egresados pueden volver a liderar con ‘El Líder Sos Vos La Red’

La Alcaldía de Medellín abrió la convocatoria para que jóvenes egresados que en algún momento fueron líderes estudiantiles se unan a El Líder Sos Vos La Red, un programa que busca proyectar esas experiencias de participación más allá del colegio y conectarlas con los retos actuales de la ciudad.

La invitación está dirigida a personas entre 16 y 26 años, egresadas de instituciones educativas oficiales, privadas o de cobertura del Distrito, que hayan ejercido un rol de liderazgo escolar, residan en el Valle de Aburrá desde hace mínimo un año y cuenten con disponibilidad los sábados en la mañana, así como los martes y jueves en la noche.

El proceso de inscripción estará abierto hasta el 22 de septiembre, aquí.

Los seleccionados recibirán formación, acompañamiento y experiencias sociales que les permitirán transformar las habilidades adquiridas en los gobiernos escolares en acciones de impacto en sus territorios.

Este año, la estrategia suma un aliado académico de peso: la Universidad EAFIT. La institución certificará a más de 1.700 líderes estudiantiles, egresados y docentes de democracia escolar, fortaleciendo así la apuesta distrital por la participación democrática, la permanencia escolar y la sana convivencia en las comunidades educativas.

Con esta nueva etapa, Medellín busca que el liderazgo juvenil deje de ser un recuerdo del colegio y se convierta en un motor para la transformación social y ciudadana.

