¡Restrepo si tiene fe! Convocados del DIM para enfrentar a Atlético Nacional

Resumen: El Deportivo Independiente Medellín (DIM) se prepara para el clásico paisa con dos objetivos principales: conseguir los tres puntos para buscar la clasificación a la final de la Liga BetPlay II-2025 y, de manera más inmediata, asegurar un cupo a la Copa Conmebol Libertadores a través de la reclasificación, para lo cual solo necesita un empate frente a su rival directo, Atlético Nacional, lo que ayudaría a "salvar el año" del equipo, según el técnico Alejandro Restrepo. Para este crucial encuentro, Restrepo convocó a su plantilla principal incluyendo figuras como Washington Aguerre, Léyser Chaverra, Jarlan Barrera, Jaime Alvarado, y Brayan León, entre otros.
El DIM, que con un solo empate le alcanza para lograr cupo a la Copa Conmebol Libertadores, está listo para el clásico paisa.
Por supuesto Alejandro Restrepo tiene la esperanza de lograr los tres puntos y que las cosas se le den para buscar la clasificación a la final.
Sin embargo, hay un segundo objetivo que está en riesgo y que el rojo de la montaña no lo quiere dejar escapar.
Se trata del cupo a la Libertadores que puede lograr por reclasificación y en donde el verde paisa es el rival directo.
Un solo empate los manda a la cita continental, lo que podría ayudar a salvar el año del Equipo del Pueblo.
Para buscar uno de los dos objetivos, Restrepo convocó a Éder Chaux, Washington Aguerre y Kevin Mantilla.
Asimismo, fueron llamados Léyser Chaverra, Fainer Torijano, Daniel Londoño, José Ortiz, Francisco Chaverra y Juan D. Arizala.
El rojo de la montaña podrá contar adicionalmente con Jarlan Barrera, Esneyder Mena, Alexis Serna y Ménder García.
Finalmente, entre los convocados están Léider Berrío, Gerónimo Mancilla, Jaime Alvarado, Baldomero Perlaza, Luis Sandoval, Brayan León y Francisco Fydriszewski.
El duelo de la quinta fecha de la Liga BetPlay II-2025, se disputará en el Atanasio Girardot desde las 6:30 de la tarde.
¡Hoy todo es alegría, juega el #Poderoso!
Nacional vs. Medellín
Liga Betplay Dimayor 2025-2
Grupo A – Fecha 5
️ Atanasio Girardot
⏰ 6:30 p.m.#LatimosPorVos pic.twitter.com/Zvv4KYRiW4
— DIM (@DIM_Oficial) December 4, 2025
