El DIM, que con un solo empate le alcanza para lograr cupo a la Copa Conmebol Libertadores, está listo para el clásico paisa.

Por supuesto Alejandro Restrepo tiene la esperanza de lograr los tres puntos y que las cosas se le den para buscar la clasificación a la final.

Sin embargo, hay un segundo objetivo que está en riesgo y que el rojo de la montaña no lo quiere dejar escapar.

Se trata del cupo a la Libertadores que puede lograr por reclasificación y en donde el verde paisa es el rival directo.

Un solo empate los manda a la cita continental, lo que podría ayudar a salvar el año del Equipo del Pueblo.

¡Restrepo si tiene fe! Convocados del DIM para enfrentar a Atlético Nacional

Para buscar uno de los dos objetivos, Restrepo convocó a Éder Chaux, Washington Aguerre y Kevin Mantilla.

Asimismo, fueron llamados Léyser Chaverra, Fainer Torijano, Daniel Londoño, José Ortiz, Francisco Chaverra y Juan D. Arizala.

El rojo de la montaña podrá contar adicionalmente con Jarlan Barrera, Esneyder Mena, Alexis Serna y Ménder García.

Finalmente, entre los convocados están Léider Berrío, Gerónimo Mancilla, Jaime Alvarado, Baldomero Perlaza, Luis Sandoval, Brayan León y Francisco Fydriszewski.

El duelo de la quinta fecha de la Liga BetPlay II-2025, se disputará en el Atanasio Girardot desde las 6:30 de la tarde.

Liga Betplay Dimayor 2025-2

Grupo A – Fecha 5

️ Atanasio Girardot

⏰ 6:30 p.m.#LatimosPorVos pic.twitter.com/Zvv4KYRiW4 — DIM (@DIM_Oficial) December 4, 2025

