  ¡Restrepo si tiene fe! Convocados del DIM para enfrentar a Atlético Nacional

    • ¡Restrepo si tiene fe! Convocados del DIM para enfrentar a Atlético Nacional

    ¡Restrepo si tiene fe! Convocados del DIM para enfrentar a Atlético Nacional
    Con la esperanza viva de que el milagro se puede dar, estos son los convocados del DIM para enfrentar a Atlético Nacional. Foto: DIM
    ¡Restrepo si tiene fe! Convocados del DIM para enfrentar a Atlético Nacional

    El DIM, que con un solo empate le alcanza para lograr cupo a la Copa Conmebol Libertadores, está listo para el clásico paisa.

    Por supuesto Alejandro Restrepo tiene la esperanza de lograr los tres puntos y que las cosas se le den para buscar la clasificación a la final.

    Sin embargo, hay un segundo objetivo que está en riesgo y que el rojo de la montaña no lo quiere dejar escapar.

    Se trata del cupo a la Libertadores que puede lograr por reclasificación y en donde el verde paisa es el rival directo.

    Un solo empate los manda a la cita continental, lo que podría ayudar a salvar el año del Equipo del Pueblo.

    ¡Restrepo si tiene fe! Convocados del DIM para enfrentar a Atlético Nacional

    Para buscar uno de los dos objetivos, Restrepo convocó a Éder Chaux, Washington Aguerre y Kevin Mantilla.

    Asimismo, fueron llamados Léyser Chaverra, Fainer Torijano, Daniel Londoño, José Ortiz, Francisco Chaverra y Juan D. Arizala.

    El rojo de la montaña podrá contar adicionalmente con Jarlan Barrera, Esneyder Mena, Alexis Serna y Ménder García.

    Finalmente, entre los convocados están Léider Berrío, Gerónimo Mancilla, Jaime Alvarado, Baldomero Perlaza, Luis Sandoval, Brayan León y Francisco Fydriszewski.

    El duelo de la quinta fecha de la Liga BetPlay II-2025, se disputará en el Atanasio Girardot desde las 6:30 de la tarde.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

