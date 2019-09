VIDEOS: Contundente mensaje de Ana del Castillo ante críticas por salir cantando en ropa interior

“¿Quién me dice que no me lo ponga? ¿Acaso estoy robando? ¿Yo le estoy robando plata a usted? ¿Le estoy pidiendo ropa?”, fueron algunas palabras que se escuchan decir en el video que publicó a través de sus estados de Instagram. Ana del Castillo se defendió ante críticas por salir cantando en ropa interior en Necoclí.

Mucha gente la criticó por subir a la tarima con sostén, al parecer en el concierto también había niños, por eso Ana les dejó un mensaje contundente a esos murmuradores negativos sobre que hacía un menor de edad asistiendo a un evento tarde de la noche y donde es común el licor.

Por eso se las tiró prendidas a esos que la criticaron por su vestuario. “Dese cuenta si su hijo hizo tareas, o su hijo comió, desayunó, o que está aprendiendo en el colegio, porque no sé que hace un niño de 7 o 8 años, a las 3 y 4 de la mañana, que es como canto yo, en un toque de adultos, donde hay licor y hay de todo”.

