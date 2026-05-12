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    Contundente golpe a la minería ilegal en Buriticá: Seis capturados, armas y explosivos incautados

    Seis personas detenidas, incautación de explosivos, munición y un arma de fuego, asi como el decomiso de diversos equipos, en operativo en Buriticá

    Publicado por: SoloDuque

    Buritica
    Foto: Cortesía
    Contundente golpe a la minería ilegal en Buriticá: Seis capturados, armas y explosivos incautados

    Resumen: Contundente operativo de la Policía en la mina "El Higabra" de Buriticá deja 6 capturados y la incautación de armas y explosivos

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En el marco de la ofensiva contra las estructuras criminales y las economías ilícitas en el departamento de Antioquia, la Policía Nacional adelantó un importante operativo en el occidente del departamento, logrando desarticular una red dedicada a la explotación ilícita de minerales.

    El balance de la intervención fue entregado oficialmente por el director de la Policía Nacional, el General William Oswaldo Rincón Zambrano.

    Seis personas fueron capturadas durante operativo contra la minería ilegal en Buriticá

    Seis personas fueron capturadas durante operativo contra la minería ilegal en Buriticá

    Detalles del operativo en la mina «El Higabra»

    De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el despliegue operacional se concentró específicamente en el sector conocido como la mina «El Higabra», ubicada en jurisdicción del municipio de Buriticá. En este punto, los uniformados intervinieron las actividades de extracción ilegal que se venían desarrollando.

    El procedimiento policial arrojó los siguientes resultados:

    Capturas: Se logró la detención de seis (6) personas, quienes se encontraban presuntamente vinculadas a la estructura criminal dedicada a esta actividad ilícita.

    Incautación de material bélico: Durante las diligencias, los agentes confiscaron explosivos, munición de diferentes calibres y un arma de fuego.

    Elementos incautados: Así mismo, se logró el decomiso de diversos equipos, maquinaria y elementos utilizados logísticamente para sostener las actividades criminales asociadas a la extracción del mineral.

    Afectación a las rentas criminales

    Las autoridades destacaron que este resultado operacional representa un duro golpe contra las finanzas de los grupos armados y delincuenciales que operan en la subregión del Occidente antioqueño, los cuales utilizan la minería ilegal como una de sus principales fuentes de financiación.

    Los seis capturados, junto con el armamento, los explosivos y los demás elementos materiales probatorios incautados, fueron dejados a disposición de las autoridades judiciales competentes para avanzar con su respectivo proceso de legalización de captura e imputación de cargos.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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