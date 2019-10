¡Contundente! Barcos se defendió y le respondió a quienes lo critican por la falta de gol con Nacional

El delantero argentino Hernán Barcos, al servicio de Atlético Nacional, se defendió en las últimas horas de quienes lo critican por un supuesto bajo rendimiento y la ausencia de gol con Atlético Nacional.

A pesar de que el ‘Verdolaga’ actualmente es segundo de la Liga Águila, pendiente de jugar hoy ante el líder Alianza Petrolera, las críticas contra el delantero han aparecido debido a que no ha convertido gol en los últimos encuentros.

Ante la pregunta por las críticas y, en ocasiones, insultos, Barcos respondió: “Me van a medir por goles y me van a ‘putear’ por goles… Solo quiero que gane Nacional y salgamos campeones, esa es la prioridad”.

Posteriormente, el delantero aseguró que desde que pueda aportar en la parte ofensiva, no le incomoda que no aparezcan sus goles resaltando que lo mejor es hacer lo bueno para Nacional. “El que no sabe de fútbol, no lo ve y no lo entiende. A veces jugadores que no tocan la pelota hacen gol y son un fenómeno”, planteó.