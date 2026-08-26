Alias cheo es uno de los cabecillas capturados en el gobierno de "el tigre"

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Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella entregó un contundente balance operativo de la Fuerza Pública. Solo en las últimas 24 horas se destruyeron siete laboratorios de coca y se logró la captura de 51 personas.

Contundente balance en menos de 20 días del nuevo Gobierno: más de 8.400 capturas y la incautación de 31 toneladas de droga desde el 7 de agosto

Minuto30.com .- En el marco de la estrategia de seguridad y recuperación territorial, el presidente Abelardo De La Espriella entregó este miércoles un balance general sobre los golpes asestados por la Fuerza Pública contra las organizaciones criminales, destacando cifras récord en incautación de estupefacientes y detenciones a nivel nacional.

A través de sus canales oficiales, el mandatario fue enfático en señalar que la ofensiva militar y policial se mantiene activa en todas las regiones del país, con el objetivo de asfixiar las economías ilícitas que financian a los grupos armados.

El balance de las últimas 24 horas

Para ilustrar la intensidad de las operaciones, el jefe de Estado reveló los resultados obtenidos por las autoridades en la más reciente jornada. En tan solo 24 horas, la Fuerza Pública logró:

51 capturas de presuntos delincuentes.

Destrucción de 7 laboratorios utilizados para el procesamiento de pasta base de coca.

Incautación de 14 armas de fuego y 317 unidades de munición.

Intervención y afectación a estructuras dedicadas a la minería ilegal.

Cifras consolidadas desde el 7 de agosto

Más allá de los operativos diarios, De La Espriella presentó el consolidado general de las acciones ejecutadas desde el pasado 7 de agosto, fecha que marca el inicio de su administración. Las cifras reflejan un duro golpe a las finanzas y las estructuras de mando de los grupos ilegales:

8.424 capturas en todo el territorio nacional.

21 cabecillas de diferentes organizaciones criminales afectados o neutralizados.

31.174 kilos de estupefacientes incautados, dentro de los cuales se destaca la incautación de 13.669 kilos de cocaína, lo que representa pérdidas multimillonarias para los cárteles del narcotráfico.

Mensaje a las estructuras criminales

El reporte de resultados estuvo acompañado de una severa advertencia por parte del mandatario, quien reiteró que no habrá zonas vedadas para las autoridades.

«Los criminales deben entenderlo: los vamos a perseguir sin descanso, vamos a destruir sus economías ilícitas y a recuperar el control de cada territorio de Colombia», sentenció el presidente, reafirmando su política de mano dura contra el crimen organizado.

Con este reporte, el Gobierno busca enviar un mensaje de confianza a la ciudadanía ciudadana sobre la efectividad de las operaciones conjuntas desarrolladas por el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional a lo largo y ancho del país.