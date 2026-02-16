Controles a CDA para garantizar un aire más limpio para los caleños

Resumen: Para garantizar que estos reportes se ajusten a la realidad, el grupo de Gestión de la Calidad de Aire del Dagma realiza visitas periódicas de inspección, vigilancia y control a los 75 establecimientos autorizados

Los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) son sujetos especiales de supervisión por parte del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – Dagma, debido a su rol estratégico en la protección ambiental de la ciudad. A través de las revisiones realizadas en estos centros, las autoridades ambientales y de salud realizan un cálculo estimado del número de vehículos que día a día circulan por la ciudad, al tiempo que validan el volumen y qué tipo de emisiones son las que el parque automotor emite al aire de la ciudad.

Para garantizar que estos reportes se ajusten a la realidad, el grupo de Gestión de la Calidad de Aire del Dagma realiza visitas periódicas de inspección, vigilancia y control a los 75 establecimientos autorizados en la ciudad para realizar evaluaciones técnico-mecánicas. En estas visitas, la autoridad ambiental verifica, entre otras cosas, la calibración de equipos encargados de medir las emisiones de monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx) y material particulado, asegurando que los resultados se ajusten a la normatividad legal vigente. Además de auditar que los sistemas informáticos garanticen la integridad de los datos.

“Junto al permiso para desarrollar su actividad comercial, los CDA recibieron de los caleños un voto de confianza del que depende su salud, por lo que deben garantizar que cada vehículo que circula por las calles cumple con la norma. Nuestro deber como autoridad ambiental es vigilar a los CDA, asegurando que sus reportes y los equipos utilizados para realizar las mediciones estén ajustados a la norma”, afirmó Diana Hincapié, líder del grupo de Calidad del Aire.

Capacitación y agilización de trámites

Con el propósito de optimizar los procesos de reporte y resolver inquietudes técnicas de los concesionarios de estos servicios, el Dagma, a través de sus grupos de Gestión de la Calidad del Aire y Trámites Ambientales, realizarán el próximo miércoles 18 de febrero una jornada de capacitación y actualización normativa dirigida a los Centros de Diagnóstico Automotriz.

Lugar: CDA La Playa – Carrera 7 # 22 – 41, barrio Belalcázar.

Hora: 5:00 p.m.