Resumen: Los bomberos continúan en el terreno realizando las fases finales de liquidación y enfriamiento de puntos calientes subterráneos

¡Parte de tranquilidad! Bomberos controlan en un 80% el incendio forestal en el Cerro Quitasol de Bello

Minuto30.com .- Las alarmas ambientales se encendieron en el norte del Valle de Aburrá tras el reporte de un incendio forestal en una de las reservas naturales más importantes de la subregión. Sin embargo, la rápida acción de los organismos de socorro ha evitado que la situación pase a mayores.

La Secretaría de Gestión del Riesgo, en un trabajo articulado con el Cuerpo de Bomberos de Bello, entregó un balance altamente positivo sobre la emergencia que se venía registrando en la parte baja del emblemático Cerro Quitasol.

Incendio confinado y sin riesgo humano

De acuerdo con el último reporte emitido desde el Puesto de Mando Unificado, el fuego ha cedido significativamente ante las maniobras de las cuadrillas especializadas.

«En este momento, el incendio se encuentra controlado en un 80 % y las unidades continúan trabajando en labores de control y liquidación», confirmaron las autoridades locales.

El dato más relevante para la comunidad bellanita, que observaba con preocupación la columna de humo desde sus barrios, es el balance de daños. La Secretaría de Gestión del Riesgo fue enfática al brindar un parte de total tranquilidad: hasta el momento no se reportan viviendas afectadas ni personas lesionadas.

Labores de enfriamiento

La emergencia se mantiene estrictamente focalizada en una zona de cobertura vegetal. Actualmente, los bomberos continúan en el terreno realizando las fases finales de liquidación y enfriamiento de puntos calientes subterráneos, un paso vital para evitar que los fuertes vientos o las altas temperaturas reaviven las llamas en las próximas horas.

Las autoridades reiteran a la ciudadanía la importancia de no realizar fogatas, quemas de basura ni arrojar colillas de cigarrillo en zonas boscosas, especialmente durante las temporadas de sequía, para proteger la fauna y flora de este importante pulmón verde.