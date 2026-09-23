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    «Aquí no se contrata por ser amigo de alguien»: dura advertencia en el ICBF por presuntas trabas e interferencia política

    El pronunciamiento reiteró que esta instrucción de transparencia y rigor aplica para todos los funcionarios a nivel nacional «sin excepción»

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Atención! María Carolina Restrepo asumirá la dirección del ICBF en el gobierno de Abelardo De La Espriella
    Foto: Cortesía
    «Aquí no se contrata por ser amigo de alguien»: dura advertencia en el ICBF por presuntas trabas e interferencia política

    Resumen: El pronunciamiento reiteró que esta instrucción de transparencia y rigor aplica para todos los funcionarios a nivel nacional "sin excepción"

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    Minuto30.com .- A través de un contundente pronunciamiento público, Carolina Restrepo Cañavera emitió una severa directriz dirigida a los directores regionales encargados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), tras recibir alertas sobre presuntas irregularidades y trabas en los procesos de contratación de la entidad.

    Con el objetivo de blindar a la institución de prácticas clientelistas, el mensaje detalla las siguientes instrucciones de obligatorio cumplimiento:

    Cero tolerancia a la politiquería: Restrepo fue enfática al advertir que en el ICBF no se permitirá ninguna injerencia política de ningún sector, señalando que las contrataciones no dependerán de afinidades ideológicas, amiguismos o recomendaciones externas.

    Contratación basada en el mérito: Todos los procesos deberán adelantarse de manera exclusiva bajo parámetros técnicos, jurídicos y de estricta transparencia, respetando el marco de las competencias de cada funcionario.

    Consecuencias legales: Cualquier actuación que pretenda obstaculizar, direccionar o condicionar indebidamente la adjudicación de un contrato será puesta en conocimiento de las instancias competentes.

    Sanciones: Quienes incurran en estas prácticas deberán asumir las respectivas responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales a las que haya lugar.

    Finalmente, el pronunciamiento reiteró que esta instrucción de transparencia y rigor aplica para todos los funcionarios a nivel nacional «sin excepción», reafirmando el compromiso de la entidad con la protección y el correcto manejo de los recursos públicos.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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