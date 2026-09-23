«Aquí no se contrata por ser amigo de alguien»: dura advertencia en el ICBF por presuntas trabas e interferencia política

Resumen: El pronunciamiento reiteró que esta instrucción de transparencia y rigor aplica para todos los funcionarios a nivel nacional "sin excepción"
Minuto30.com .- A través de un contundente pronunciamiento público, Carolina Restrepo Cañavera emitió una severa directriz dirigida a los directores regionales encargados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), tras recibir alertas sobre presuntas irregularidades y trabas en los procesos de contratación de la entidad.
Con el objetivo de blindar a la institución de prácticas clientelistas, el mensaje detalla las siguientes instrucciones de obligatorio cumplimiento:
Cero tolerancia a la politiquería: Restrepo fue enfática al advertir que en el ICBF no se permitirá ninguna injerencia política de ningún sector, señalando que las contrataciones no dependerán de afinidades ideológicas, amiguismos o recomendaciones externas.
Contratación basada en el mérito: Todos los procesos deberán adelantarse de manera exclusiva bajo parámetros técnicos, jurídicos y de estricta transparencia, respetando el marco de las competencias de cada funcionario.
Consecuencias legales: Cualquier actuación que pretenda obstaculizar, direccionar o condicionar indebidamente la adjudicación de un contrato será puesta en conocimiento de las instancias competentes.
Sanciones: Quienes incurran en estas prácticas deberán asumir las respectivas responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales a las que haya lugar.
Finalmente, el pronunciamiento reiteró que esta instrucción de transparencia y rigor aplica para todos los funcionarios a nivel nacional «sin excepción», reafirmando el compromiso de la entidad con la protección y el correcto manejo de los recursos públicos.
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