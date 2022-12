[VIDEO] Contraloría reveló millonarias irregularidades en construcción de Teatro César Conto Ferrer del Chocó

Con hallazgos fiscales cercanos a los $10 mil millones, la Contraloría determinó irregularidades en la construcción de espacios culturales en los departamentos de Chocó y Antioquia.

Según la investigación de la Contraloría delegada para el sector educación, hay un hallazgo fiscal por $9.240 millones, con presunta incidencia disciplinaria, en la ejecución del contrato 3282 de 2017.

Dicho contrato está relacionado con la construcción del Teatro César Conto Ferrer en Quibdó (Chocó), la cual no cumple con los criterios establecidos.

“Este proyecto nació en marzo de 2016, por iniciativa de La W Radio y algunas empresas privadas, teniendo en cuenta la necesidad de tener un espacio para atender la demanda de actividades, y programas artísticos y culturales de la población de Quibdó”, informó la Contraloría.

La Nación, a través del Ministerio de Cultura, destinó recursos por $11.724.944.759 para este proyecto, lo que dio origen al contrato de obra 3282 de 2017 y de interventoría 3300 del 2021, y a las donaciones de empresas privadas, y otras realizadas a través de La W Radio, por $1.584.785.996.

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento, llevada a cabo por la CGR, se evidenció que, a la fecha:

• Chocó no cuenta con un espacio cultural que supla esta necesidad, ya que mostró incumplimiento del deber en la planeación, y falta de viabilización del proyecto.

• No efectuó un análisis completo de los estudios y diseños que soportaban las especificaciones técnicas de la obra, y que aún, en la ejecución de la misma, los seguían modificando.

• Los predios destinados, para realizar el nuevo teatro, no fueron saneados de manera previa a la apertura del proceso de contratación estatal y construcción.

• La Contraloría constató que la obra construida presenta deterioro prematuro, ocasionado por falta de mantenimiento. Tampoco es funcional por tratarse de una construcción inadecuada en contraste con los diseños del proyecto, y se presenta un incumplimiento de la normatividad vigente debido a la dimensión de la altura libre de los pisos dos y tres del teatro, por ser inferior de 2,30 m, deficiencia técnica que impide satisfacer la necesidad que lo originó.

Por otra parte, la Contraloría comprobó una inadecuada labor de la interventoría y de la supervisión, las cuales recibieron y aprobaron, respectivamente, modificaciones en la cuantificación de la obra que afectaron su presupuesto y agotaron los recursos para finalizarla.

“Incumplimiento con espacios culturales contratados en Antioquia En esta misma auditoría de cumplimiento, se evaluó el contrato interadministrativo 4564 del 2021 en el departamento de Antioquia, sobre la construcción y dotación de la Escuela de Música del municipio Ciudad Bolívar, la construcción y dotación del Teatro Municipal de El Carmen de Viboral, así como de la ampliación y mejoramiento de la Casa de la Cultura del municipio de Gómez Plata”, agregó la entidad.

La Contraloría encontró lo siguiente:

• Un avance de ejecución, inferior al 50 % de cada uno de estos proyectos,

a pesar de que, en octubre de 2022, culminó el plazo inicial de los

contratos.

• No se gestionó debidamente la viabilización en los proyectos. Los diseños no cumplen con la normatividad vigente, ya que presentan discrepancias o conflictos para la ejecución de las obras, lo que causa retrasos en la ejecución y contratación de asuntos no previstos.

• De igual manera, se evidenció debilidad en las labores de supervisión del ministerio, la EDU y la interventoría contratada, pues no hubo una debida gestión para conminar a que los contratistas cumplieran con los plazos establecidos.

Finalmente, en el proyecto de la Escuela de Música en el municipio de Ciudad Bolívar, por $2.411.818.569, se evidenció el reconocimiento de actividades de obra no ejecutadas, situación que se configuró en detrimento al patrimonio en $53.870.777.

De esta manera, frente al incumplimiento, por parte del ministerio de Cultura y su aliado estratégico, la EDU, estos municipios, ubicados en el departamento de Antioquia, no cuentan con los espacios culturales contemplados en el contrato interadministrativo 4564 de 2021.

