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    ¡Incumplimientos, sobrecostos y más! Contraloría General determinó hallazgos fiscales por $39.139 millones en el PAE que lo ponen en riesgo

    Cerca de 1 millón de estudiantes en el país no reciben la alimentación escolar en sus entornos educativos

    Publicado por: SoloDuque

    Exalcalde de Santa Fe de Antioquia quedó en la mira de la Procuraduría por presuntas irregularidades en el PAE
    Foto: MinEducación
    ¡Incumplimientos, sobrecostos y más! Contraloría General determinó hallazgos fiscales por $39.139 millones en el PAE que lo ponen en riesgo

    Resumen: la Contraloría General de la República lamenta las reiteradas situaciones fiscales detectadas en materia de sobrecostos, deficiencias e incumplimientos en el Programa de Alimentación Escolar, ya que comprometen recursos públicos que deberían destinarse a la atención de niños, niñas y adolescentes

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    La Contraloría General de la República, a través de 32 actuaciones de control fiscal (auditorías de cumplimiento) realizadas en el 2026 a los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) ejecutados en 2025, determinó: 84 hallazgos administrativos, de los cuales 71 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno con presunta incidencia penal, 5 se determinaron para indagación preliminar y 41 tienen incidencia fiscal por $39.139 millones.

    Los resultados fiscales se encuentran asociados a falencias en la ejecución contractual (60%) que corresponden a debilidades en la planeación, información, supervisión y control; sobrecostos (30%) en pagos de manipuladoras de alimentos y en raciones alimentarias y mayores valores pagados (10%).

    Ante este panorama, la Contraloría General de la República lamenta las reiteradas situaciones fiscales detectadas en materia de sobrecostos, deficiencias e incumplimientos en el Programa de Alimentación Escolar, ya que comprometen recursos públicos que deberían destinarse a la atención de niños, niñas y adolescentes, especialmente si se tiene en cuenta que aún no se ha alcanzado la cobertura universal del PAE a nivel nacional.

    La información oficial del PAE reporta una cobertura de 87% para 2026, es decir que todavía cerca de 1 millón de estudiantes en el país no reciben la alimentación escolar en sus entornos educativos.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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