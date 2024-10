Contraloría detectó cuatro hallazgos fiscales en una auditoría financiera a la DIAN

Resumen: La Contraloría General de la República detectó durante una auditoría financiera realizada para la vigencia 2023 a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), un total de ocho hallazgos administrativos significativos. De estos, cuatro tienen una posible incidencia fiscal que asciende a $39.602 millones, y uno más con presunta connotación disciplinaria. Uno de los hallazgos más destacados fue la identificación de deficiencias en los procesos de cobro de la DIAN. En particular, se encontró que una sociedad incluida en la lista Clinton no cumplió con la presentación de declaraciones de Impuesto sobre la Renta y Complementarios, ni de Impuesto sobre las Ventas (IVA) para el periodo 6 del año gravable 2007, resultando en un saldo pendiente correspondiente al Impuesto al Patrimonio de ese mismo año. Además, se señaló que la DIAN no actuó de manera oportuna una vez disuelta la sociedad, demorando cuatro años en comunicar los actos administrativos de sanciones e iniciar el proceso de cobro. Esta demora contribuyó a que la acción de cobro prescribiera, resultando en una pérdida al patrimonio público estimada en $38.772.096.585. La CGR concluyó que la DIAN no implementó acciones efectivas para recuperar los recursos adeudados por la sociedad y sus deudores solidarios, a pesar de contar con información relevante de los accionistas y las herramientas para gestionar el cobro. Estos hallazgos subrayan la necesidad de mejorar los procesos de fiscalización y cobro dentro de la DIAN para evitar pérdidas significativas al patrimonio público.