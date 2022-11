in

Carlos Hernán Rodríguez fue elegido hace dos meses como Contralor General de la República por una abrumadora mayoría en el Senado.

Su nombre saldó la intensa puja que vivieron distintas corrientes políticas por imponer sus candidatos, además del ruido generado por los críticos del proceso de elección que comenzó en diciembre del 2021.

Finalmente, Carlos Hernán Rodríguez satisfizo a la mayoría legislativa del Senado y hoy está al frente de la entidad encargada de vigilar y fiscalizar el uso de los recursos públicos.

El funcionario asegura que, durante sus escasos dos meses de gestión, se ha recuperado la importante suma de $ 200 mil millones de pesos a través de cobros coactivos a empresas y funcionarios sujetos de acciones fiscales de la Contraloría. Por la misma vía hay 2.7 billones de pesos en salmuera para ser cobrados. Aún así, admite que es imposible determinar los montos reales de la corrupción en el país.

Por su espíritu técnico fundamentalmente, la Contraloría es clave en el entramado que necesita el gobierno para consolidar algunos de sus proyectos más importantes. Es por eso que el Contralor, en entrevista con 30Minutos de Minuto30, es claro y directo en su apreciación acerca de la responsabilidad que debe tener el equipo ministerial de Gustavo Petro, en la gestión y comunicación de sus políticas.

Específicamente ha expresado su preocupación por la idea del gobierno de suspender los contratos de exploración petrolera. Considera que ese sector aporta el 10% del PIB y las exportaciones de sus derivados sobrepasan el 40%, con una cifra de aportes alrededor de los 5.5 billones de pesos.

Al respecto, el funcionario no oculta su molestia por las declaraciones contradictorias de algunos ministros, que han provocado, no sólo oleadas de críticas al interior del país, sino también la reacción de los mercados, asustados por la idea que el gobierno no tendrá con qué pagar la inversión de sus dólares, tomando en cuenta lo importante que es el sector minero energético para sostener las finanzas del país.

Por eso aplaude la designación del Ministro de Interior como vocero del gobierno para ese y otros temas gubernamentales.

Sugiere el Contralor que unas sólidas políticas de prevención fiscal y de ética gubernativa, alejarían la necesidad de más reformas tributarias.