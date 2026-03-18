¡Contra la pared! En Cámara radican moción de censura al MinSalud Guillermo Alfonso Jaramillo

Minsalud en una imagen de archivo con el presidente Petro. Foto: Tomada de X @GA_Jaramillo

Resumen: Los congresistas firmantes basan su petición en hechos concretos que han deteriorado la prestación del servicio en el último año

Minuto30.com .- La gestión del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, llega a su punto de quiebre en el Congreso. Un bloque de 23 representantes a la Cámara radicó formalmente una solicitud de moción de censura, buscando apartar al alto funcionario de su cargo debido a lo que califican como una “crisis estructural sin precedentes” en el sistema de salud colombiano.

La solicitud, fundamentada en el Artículo 135 de la Constitución, señala deficiencias graves en la dirección, orientación y control del sector, poniendo en riesgo el derecho fundamental a la salud de millones de ciudadanos.

Los 4 motivos de la “caída” de Jaramillo

Los congresistas firmantes basan su petición en hechos concretos que han deteriorado la prestación del servicio en el último año:

Explosión de Tutelas: El aumento sostenido de acciones judiciales por la negación de servicios básicos ha desbordado el sistema.

Desabastecimiento de Medicamentos: Fallas críticas en la entrega oportuna de fármacos y tratamientos para enfermedades crónicas y de alto costo, que le han costado la vida a muchos usuarios.

Crisis Financiera: Cuestionamientos sobre el flujo de recursos hacia las EPS y la red hospitalaria, que mantiene en vilo la operación de clínicas en todo el país.

Falta de Empatía: Las declaraciones públicas del Ministro han sido calificadas como “poco empáticas” frente a las víctimas de la crisis, generando un profundo malestar social.

“Existen circunstancias graves que comprometen la adecuada conducción del Ministerio y que ameritan el ejercicio del control político”, reza el documento radicado ante la Secretaría de la Cámara.

¿Qué sigue para el Ministro?

Tras la radicación, la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes debe agendar el debate entre los próximos 5 y 10 días. Para que el ministro Jaramillo sea removido de su cargo, se requiere la votación de la mayoría absoluta , es decir la mitad más uno, de los integrantes de la corporación.

Este movimiento legislativo se produce en un momento de máxima tensión nacional. El presidente Gustavo Petro acaba de anunciar la liquidación definitiva de las EPS que presentan deudas insostenibles, una medida que ha generado incertidumbre sobre el futuro de millones de afiliados.

A este panorama se suma el fuerte rechazo social a las recientes declaraciones desobligantes del ministro Jaramillo, quien ha minimizado el drama de varios usuarios que fallecieron tras la negativa de sus EPS a entregar medicamentos vitales. Para los 23 representantes firmantes, la gestión del Ministro no solo ha fallado en lo técnico y administrativo, sino que ha carecido de la humanidad necesaria para enfrentar una crisis donde la vida de los colombianos está en juego.