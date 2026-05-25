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    ¡Contará con VAR! Real Cartagena y Envigado FC abren hoy la Gran Final del Torneo BetPlay

    Ambas escuadras buscarán dar el primer golpe táctico esta noche para acercarse al anhelado objetivo de lograr el ascenso a la máxima categoría del fútbol colombiano.

    Publicado por: SoloDuque

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    ¡Contará con VAR! Real Cartagena y Envigado FC abren hoy la Gran Final del Torneo BetPlay

    Resumen: Ambas escuadras buscarán dar el primer golpe táctico esta noche para acercarse al anhelado objetivo de lograr el ascenso a la máxima categoría del fútbol colombiano.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La emoción de la segunda división del fútbol profesional colombiano llega a su punto máximo. Real Cartagena y Envigado FC inician este lunes la disputa por el título del Torneo BetPlay DIMAYOR I-2026, en una llave que promete grandes emociones para definir al campeón del primer semestre.

    El primer capítulo de esta esperada final se vivirá en la capital de Bolívar, mientras que la vuelta y la posterior entrega del trofeo tendrán lugar en territorio antioqueño a finales de la semana.

    Programación oficial de la Gran Final

    La División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) ha confirmado los horarios y sedes para los compromisos de ida y vuelta:

    Partido de Ida:

    Fecha: Hoy, lunes 25 de mayo.

    Hora: 8:00 p. m.

    Sede: Cartagena (Ciudad Heroica).

    Partido de Vuelta (Gran Final):

    Fecha: Viernes 29 de mayo.

    Hora: 3:00 p. m.

    Sede: Estadio Polideportivo Sur (Envigado).

    Equipo arbitral designado para el partido de ida

    Para garantizar el juego limpio y el correcto desarrollo del primer encuentro en la ciudad de Cartagena, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) dio a conocer la terna oficial y los encargados del videoarbitraje:

    Árbitro Central: Diego Ulloa (Valle)

    Asistente Nro. 1: Deivy Guetio (Valle)

    Asistente Nro. 2: Iván Vallesta (Cundinamarca)

    Cuarto Árbitro: Camilo Colmenares (Boyacá)

    VAR: David Nicolás Rodríguez (Bogotá)

    AVAR: Bryan Salazar (Caldas)

    Ambas escuadras buscarán dar el primer golpe táctico esta noche para acercarse al anhelado objetivo de lograr el ascenso a la máxima categoría del fútbol colombiano.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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