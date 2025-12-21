¿Contacto inminente? La inquietante profecía de Baba Vanga para 2026

A lo largo de los años se han ido conociendo aterradoras profecías. Foto Archivo. Créditos a quien corresponda

Minuto30.com .- El nombre de Baba Vanga, la famosa mística búlgara conocida como la “Nostradamus de los Balcanes”, vuelve a ser centro de conversación en las redes sociales y portales de ciencia y tecnología. Según versiones recientemente citadas por el portal especializado Space and Technology, una de las predicciones más impactantes de la vidente para el futuro cercano señala al año 2026 como el momento clave para un evento que cambiaría la historia de la humanidad: un segundo avistamiento masivo.

Lo que hace que esta profecía sea particularmente aterradora es el detalle de la misma. A diferencia de otros reportes de luces en el cielo o fenómenos inexplicables, la visión atribuida a Baba Vanga describe la aparición de una “nave nodriza”, una estructura de proporciones colosales que se manifestaría de manera inequívoca ante los ojos de todo el planeta.

El 2026: ¿El año del contacto oficial?

De acuerdo con el análisis de los seguidores de sus profecías, este evento marcaría un antes y un después en la percepción de nuestra existencia en el universo. Aunque Baba Vanga falleció en 1996, dejó un legado de predicciones que, según sus intérpretes, han acertado en eventos como el 11 de septiembre, el tsunami de 2004 y el Brexit.

El portal Space and Technology destaca que el 2026 ha sido señalado en diversos foros de ufología como un año de “convergencia”, donde la tecnología humana y la supuesta actividad de otros mundos podrían finalmente encontrarse. La mención de una nave nodriza sugiere un nivel de contacto que no permitiría más dudas ni negaciones por parte de los gobiernos del mundo.

Ciencia vs. Profecía: ¿Qué dicen los expertos?

A pesar del revuelo que generan estas predicciones, la comunidad científica mantiene una postura escéptica pero expectante. La búsqueda de inteligencia extraterrestre (SETI) y las recientes misiones espaciales han aumentado el interés público en el tema, pero hasta ahora no existen pruebas físicas que respalden la llegada de una flota estelar en los próximos meses.

Sin embargo, para los amantes del misterio, la coincidencia de las fechas y el aumento de los reportes de Fenómenos Anómalos No Identificados (UAPs) por parte de instituciones como el Pentágono, le dan un tinte de realidad a las palabras que la mística búlgara habría pronunciado décadas atrás.

¿Qué impacto tendría una nave nodriza?

Un evento de tal magnitud no solo afectaría la ciencia, sino también la religión, la política y la economía global. La posibilidad de que una estructura artificial gigante se posicione sobre nuestra atmósfera genera preguntas sobre nuestras defensas, nuestras comunicaciones y, sobre todo, nuestra identidad como especie.

Baba Vanga supuestamente advirtió que estos encuentros no siempre serían hostiles, pero sí “transformadores”, obligando a la humanidad a unirse frente a una realidad que supera cualquier frontera terrestre.

¿Estamos realmente solos o el 2026 nos dará la respuesta definitiva?