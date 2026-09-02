Resumen: El Centro Especializado de Acompañamiento al POT -CEA POT- trasladará temporalmente su atención al Concejo de Medellín durante los 90 días de estudio del Proyecto de Acuerdo 104 de 2026

Consultas ciudadanas sobre el POT de Medellín se atenderán en el Concejo durante los 90 días de estudio

El Centro Especializado de Acompañamiento al POT -CEA POT- trasladará temporalmente su atención al Concejo de Medellín durante los 90 días de estudio del Proyecto de Acuerdo 104 de 2026, que contiene la revisión y ajuste de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial -POT-.

Desde este miércoles 2 de septiembre, todas las personas que tengan dudas sobre la revisión del POT, las posibles condiciones de desarrollo de sus predios o los cambios que se encuentran en estudio pueden agendar una cita o acercarse al CEA POT para recibir información y orientación de manera rápida y sencilla.

El centro está ubicado en el tercer piso del Concejo, al lado del ingreso a las graderías del recinto. El horario de atención es de lunes a jueves, de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.; y los viernes, de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m. Durante estos 90 días, el CEA POT no prestará atención en el edificio de EPM.

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Quienes prefieran realizar su consulta de manera virtual o requieran una cita específica también pueden solicitar orientación a través del correo cea@medellin.gov.co. Así, se facilita el acceso a información y acompañamiento para la ciudadanía durante el estudio y trámite de la revisión del plan.