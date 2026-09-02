Consultas ciudadanas sobre el POT de Medellín se atenderán en el Concejo durante los 90 días de estudio

Resumen: El Centro Especializado de Acompañamiento al POT -CEA POT- trasladará temporalmente su atención al Concejo de Medellín durante los 90 días de estudio del Proyecto de Acuerdo 104 de 2026
El Centro Especializado de Acompañamiento al POT -CEA POT- trasladará temporalmente su atención al Concejo de Medellín durante los 90 días de estudio del Proyecto de Acuerdo 104 de 2026, que contiene la revisión y ajuste de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial -POT-.
Desde este miércoles 2 de septiembre, todas las personas que tengan dudas sobre la revisión del POT, las posibles condiciones de desarrollo de sus predios o los cambios que se encuentran en estudio pueden agendar una cita o acercarse al CEA POT para recibir información y orientación de manera rápida y sencilla.
El centro está ubicado en el tercer piso del Concejo, al lado del ingreso a las graderías del recinto. El horario de atención es de lunes a jueves, de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.; y los viernes, de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m. Durante estos 90 días, el CEA POT no prestará atención en el edificio de EPM.
Quienes prefieran realizar su consulta de manera virtual o requieran una cita específica también pueden solicitar orientación a través del correo cea@medellin.gov.co. Así, se facilita el acceso a información y acompañamiento para la ciudadanía durante el estudio y trámite de la revisión del plan.
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