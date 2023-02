Más consulados para colombianos en el exterior

in

Desde hace varios días inicié una gira internacional en mi calidad de parlamentario andino y miembro de la Comisión II de la Cámara de Representantes con el objetivo de fortalecer las relaciones de Colombia, profundizar aspectos políticos, consolidar aspectos económicos y de cooperación que permitieran aumentar la confianza en nuestro país.

En este recorrido tuve la oportunidad de reunirme con diferentes personas y liderazgos en los países que visité donde además traté temas como paz, transición energética, transporte, digitalización o desarrollo urbanístico, temas que evidentemente están en la agenda diaria de la ciudad y del país.

En el recorrido pude también visitar las cancillerías y quiero hablar específicamente del caso que encontré en Alemania, un consulado lleno de pasión por el servicio hacia los colombianos y por brindarle soluciones a sus problemáticas, pero a su vez una Cancillería desfinanciada pues en lugares donde han aumentado exponencialmente el número de colombianos la planta de personal y los recursos no han aumentado proporcionalmente.

Otra de las dificultades que se presentan es que al no tener consulados digitales o la posibilidad de que se realicen registros biométricos se pierden varios días por ejemplo para registrar una firma y esto dificulta los trámites de sus familiares en el país. Y esto, es aún más complicado para las personas que no tienen un consulado cerca lo que hace más compleja la situación de muchos compatriotas en el exterior que no encuentran una respuesta oportuna de parte de nuestro país.

Es por ello que necesitamos fortalecer las cancillerías para que haya una mejor atención y esto pasa por el fortalecimiento económico que se les brinde para tener más funcionarios para mejorar la atención e incluso poder ir a otros lugares y hacer cercano el país a quienes están por fuera.

Desde mi papel como representante y especialmente como miembro de la comisión segunda me comprometo para seguir visibilizando estas situaciones y gestionando iniciativas que permitan tener mejores herramientas y seguir llevando el cambio a todos los lugares.

