EN VIDEO: ¿Qué opinan? Hombre destruyó baño que remodeló porque no le pagaron todo

En redes sociales se hizo viral la reacción de un constructor que decidió destruir el baño que remodeló, porque no pasaron lo pactado.

Por medio de redes sociales se conoció el video en el que se ve al enfurecido hombre destruyendo un baño con un mazo, mientras una mujer lo graba y le pide que pare.

Los hechos se habrían presentado días atrás en Colorado Springs, Estados Unidos.

Según recogen medios locales la propietaria del inmueble contrató al hombre para poder remodelar el baño, ofreciéndole unos 7.555 dólares, pero sólo le pagó menos de la mitad, ya que quedó disconforme con la remodelación.

«Hemos invertido semanas en esto, miles de dólares en esto», acusó el hombre tras enterarse de la decisión de Truckee y preguntó: «¿Alguien me va a pagar?». Tras eso encontró la negativa y el constructor comenzó a destruir lo realizado en el lugar.

Según consignó KRDO, la mujer pretende llevar el caso ante la justicia.

Por su parte, en redes sociales cientos de personas se han pronunciado a favor del hombre, ¿usted qué opina?

Contractor in Colorado Destroys His Own Work After Not Getting Payed

PAY YOUR BILL. pic.twitter.com/DBy0mRF2zv

— Dallas (@59dallas) September 20, 2021