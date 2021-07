Constitución en edad interesante

30 años, tres décadas de la constitución política, interesante línea de tiempo para hacer un recorrido de lo que ha pasado en estos años. Horacio Serpa y Álvaro Gómez fallecidos en diferentes momentos, dejaron testimonios para la historia política. Antonio Navarro sigue dando brega y es un referente de desmovilización. Son muchos los que escriben sus apreciaciones, hipótesis, opiniones sobre la Constitución política, en su gran mayoría, experimentados profesores de derecho, hacen sus aportes en textos y extensa bibliografía.

Constitución política, región más que nación, prioridad, lo nacional, sigue en centralismo, subregiones, mejor etnias, razas, costumbres, en la guajira, en la costa Caribe, en la costa pacífica, en la Orinoquia, en la Amazonia, los paisas, los cachacos, los santandereanos, los tolimenses. Pueblos: Wayú, kogui, arhuaco, chimila, arzario, yuco yukpa, zenú, motilón barí, tulé, emberá chami, emberá katío, wuonaan, coyaima, dujo, eperara siapidara, misak, yanacona, nasa, inga, awa kuaiker, camëntsa, coreguaje, cofán, pijao, desano, Uitoto, cocaima, tanimuka, bora, taiwano, bara, nukak makú, tukano, barasana, curripaco, achagua, puinave, andoke, cubeo, sikuani, amorúa, cuiba, betoye, chiricoa y u´wa.

30 años Constitución Política, creación del ministerio del medio ambiente, ministerio de Cultura, ley de cultura 397 de 1997, sanción presidencial, elección de gobernadores, nuevas maneras de concentrar el poder de familias en las subregiones, consejos municipales de juventud, tantos derechos de petición, salvan vidas, creación de superintendencias para ocupar cuotas políticas. En un año se ven y se escuchan anacrónicos debates en el capitolio nacional, triste registrar semejantes intervenciones de quienes deberían por lo menos conocer el preámbulo de la constitución política.

30 años Constitución Política, ríos de sangre, masacres, violaciones, torturas, noticias en desarrollo dicen los empresarios de la radio, prensa y televisión, ya no hay casi periódicos impresos, ya no hay casi columnistas, ya casi no hay periodistas, tal vez los anteriores nos hicieron creer que eran periodistas y resultaron cronistas de radio y televisión, tremendo dilema, tremendo berenjenal dirá maría Jimena Duzan. 30 años y unos días de escuchar, Constitución política y tanto desinterés por conocer su contenido en una edad interesante.