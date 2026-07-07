Consejo Gremial lanzó un contundente llamado tras declaraciones de Petro sobre supuesto fraude electoral

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Resumen: El Consejo Gremial Nacional pidió defender la Constitución y las instituciones tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto fraude electoral.

El Consejo Gremial Nacional hizo un llamado a las principales instituciones del Estado y a la ciudadanía para proteger la Constitución, la institucionalidad y la decisión expresada por los colombianos en las urnas, en medio de la controversia generada por las recientes declaraciones del presidente Petro sobre un presunto fraude en las elecciones presidenciales.

La presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, manifestó que cualquier desacuerdo frente al resultado electoral debe tramitarse únicamente por los mecanismos legales y democráticos previstos en la Constitución.

Guitiérrez reiteró que las instituciones del Estado deben garantizar el respeto por el orden constitucional y la estabilidad democrática.

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El comunicado fue emitido luego de que el presidente Gustavo Petro asegurara, sin presentar pruebas, que las elecciones presidenciales habrían sido alteradas mediante un fraude internacional.

Natalia Gutiérrez también cuestionó que el mandatario desconozca el triunfo del presidente electo, Abelardo de La Espriella, y sostenga que el ganador de las elecciones fue Iván Cepeda.

Según el Consejo Gremial Nacional, esas declaraciones desconocen la voluntad expresada por los votantes y pueden aumentar la incertidumbre y la polarización política.

Finalmente, el gremio rechazó los llamados a la denominada «desobediencia civil» al considerar que pueden incentivar la confrontación entre ciudadanos.

Asimismo, reiteró su respaldo al presidente electo Abelardo De La Espriella y pidió que el proceso de transición se desarrolle con pleno respeto por la Constitución y el Estado de derecho.

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