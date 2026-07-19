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    En Consejo de Ministros, presidente electo De La Espriella prioriza atención a temas claves para el país

    Durante estos encuentros se ha revisado la hoja de ruta de la administración entrante y la articulación entre los diferentes sectores

    Publicado por: SoloDuque

    Aún faltan tres ministerios por conocerse su titular
    Aún faltan tres ministerios por conocerse su titular. Foto: Cortesía
    En Consejo de Ministros, presidente electo De La Espriella prioriza atención a temas claves para el país

    Resumen: Durante estos encuentros se ha revisado la hoja de ruta de la administración entrante y la articulación entre los diferentes sectores

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    El presidente electo Abelardo De La Espriella adelantó un Consejo con los Ministros designados a la fecha, con quienes ha sostenido jornadas de trabajo para coordinar las prioridades y preparar el inicio del nuevo Gobierno a partir del próximo 7 de agosto.

    Durante estos encuentros se ha revisado la hoja de ruta de la administración entrante, la articulación entre los diferentes sectores y las acciones necesarias para garantizar un comienzo ordenado, responsable y enfocado en las principales necesidades de los colombianos.

    El presidente electo ha impartido instrucciones para que todo el equipo de Gobierno trabaje de manera coordinada, con objetivos claros, sentido de urgencia y plena responsabilidad frente al mandato recibido en las urnas.

    Colombia tendrá un Gobierno preparado para actuar desde el primer día. No habrá espacio para la improvisación: habrá dirección, trabajo en equipo y decisiones firmes para recuperar el orden, fortalecer las instituciones y poner al Estado al servicio de los ciudadanos

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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