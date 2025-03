Consejo de Estado anula la personería jurídica de «Soy Porque Somos», fundado por la vicepresidenta Francia Márquez.

En una histórica decisión, la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la personería jurídica del movimiento político Soy Porque Somos, fundado por la vicepresidenta de la República, Francia Márquez Mina. Esta medida fue tomada después de una exhaustiva revisión de la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE), que había otorgado el reconocimiento legal a la colectividad en diciembre de 2023.

La revocatoria de la personería jurídica implica que el movimiento de Francia Márquez ya no tiene reconocimiento legal como partido político en Colombia. Esto significa que Soy Porque Somos pierde la posibilidad de presentar candidatos, participar en coaliciones bajo su propio nombre, e incluso recibir financiación estatal para sus actividades políticas.

La alta corte determinó que la resolución del CNE vulneraba los artículos 108 y 262 de la Constitución Política, ya que el movimiento no cumplió con los requisitos exigidos para obtener dicho estatus. Uno de los argumentos clave fue que Soy Porque Somos no participó en las elecciones al Congreso de la República de 2022, dado que no inscribió candidatos.

«El movimiento no cumplió con las condiciones constitucionales necesarias para su personería», explicó el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, quien estuvo a cargo de la ponencia.

La anulación de la personería jurídica fue producto de una demanda interpuesta por la abogada Ximena Echavarría, quien alegó que el movimiento de Francia Márquez no cumplía con los requisitos legales para obtener reconocimiento. Echavarría, exdirectora jurídica del partido Verde Oxígeno, argumentó que el aval otorgado por el CNE no era conforme a las normas constitucionales.

Además, la abogada señaló que la trayectoria política de Márquez y la representante Dorina Hernández no era suficiente para justificar el otorgamiento de la personería jurídica al movimiento. Ambas figuras habían alcanzado sus cargos con el respaldo del Polo Democrático Alternativo, partido que sí contaba con el reconocimiento legal necesario.

La decisión judicial también ha levantado controversia sobre la posible doble militancia dentro del movimiento. Según Echavarría, al no contar con personería propia, los candidatos de Soy Porque Somos habrían tenido que obtener el aval del Polo Democrático para participar en las elecciones, lo que podría haber constituido una violación a la norma sobre doble militancia.

«El acuerdo político entre Soy Porque Somos y el Polo Democrático podría haber violado la ley de doble militancia», sostuvo la abogada.

Esta anulación genera importantes implicaciones para el futuro político del movimiento y sus seguidores. Con la revocación de la personería, Soy Porque Somos pierde su capacidad para actuar de manera independiente en futuras elecciones, lo que limita su influencia dentro del panorama político colombiano. A pesar de este revés, allegados al movimiento aseguran que buscarán nuevas estrategias para mantener su presencia en la política nacional.

Además, este fallo forma parte de un patrón creciente en el que el Consejo de Estado ha revocado la personería jurídica de otros movimientos políticos, como el partido Creemos de Federico Gutiérrez, lo que pone de manifiesto el escrutinio riguroso sobre la legalidad de estos reconocimientos.