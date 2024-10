Conozca a “Jhon Aleta”, a “Juan Visaje” y a “María Imprudencia”, para que no siga el ejemplo

En Medellín ya mueren más personas en incidentes de tránsito que asesinadas con un arma. Eso podría ser un dato alentador, teniendo en cuenta que la ciudad fue la más violenta del mundo en algún momento, pero no es tan simple.

La ciudad ha hecho un esfuerzo enorme en reducir los homicidios y ahora, que la cifra está bajando considerablemente, se destapó otra realidad que antes no era tan visible. Nos estamos, literalmente, matando en las calles y en la mayoría de los casos, es porque en la vía va un inconsciente, un irresponsable o un imprudente, que siempre va de afán, elevado o distraído y no le importan los demás actores viales.

En las vías de Medellín hay tres tipos de personas que nunca faltan. El ‘visajoso’ que se cree el mejor porque acelera su moto en un semáforo en rojo; el ‘aletoso’, que va agresivo, insultando, provocando confrontación, mejor dicho: echando la “madre”. Por último, está el imprudente que va pegado del celular, o la que se va maquillando, o el que va conversando elevado sin importarle lo que hay a su alrededor.

En Medellín ya sabemos quiénes son. Por eso la Alcaldía Distrital lanzó la campaña más ambiciosa de todas: “Te queremos vivo” es la estrategia que no solo es un nombre o una valla, sino que va más allá, busca disminuir la tasa de siniestralidad en las calles de la ciudad.

‘Te queremos vivo’ contará con personajes como “Juan Visaje”, “Jhon Aleta” y “María Imprudencia”, que simbolizan los comportamientos de riesgo en las vías. Las actividades de la campaña incluyen ferias itinerantes, clases gratuitas de conducción y alianzas con escuelas de manejo. También se implementarán convenios con empresas para capacitar a empleados en sectores de mensajería y logística.

Cada víctima mortal se lamenta, pues hay una madre, una esposa o esposo, hijos y más personas esperando a que su ser querido llegue a la casa, y algunas veces no logran llegar por diferentes factores. No se puede desconocer la realidad de Medellín y en algunos de los siniestros se puede evidenciar que la víctima muere por no saber frenar, por no tomar bien una curva o por simplemente ir pegado del celular.

Por eso, la campaña se centrará en abordar tres problemáticas culturales que contribuyen a la siniestralidad: el exceso de confianza, la baja percepción del riesgo y la falta de pericia al conducir. Estos factores a menudo llevan a conductas imprudentes como el incumplimiento de límites de velocidad, no usar casco y el uso del celular al conducir.

Este año, 248 familias, hasta mediados de octubre,han enterrado a sus seres queridos, que, por afán, descuido, falta de manejo o por un imprudente que iba atrás o delante de él o ella, lo tumbó y lo dejó muerto en el piso. Medellín no quiere más velorios de peatones y motociclistas.