Conoció a preso por Facebook y al visitarlo en la cárcel casi la mata

Una mujer identificada como ‘Analía’, casi es asesinada por su novio, cuando fue a visitarlo a la cárcel donde cumplía condena.

La mujer conoció al hombre a través de Facebook y según denunció ante el diario argentino Crónica, se enteró que él estaba en la cárcel, días después de haber empezado a hablar.

Para ella, que él estuviera en una cárcel no era problema para que al final se enamorara de él, pues la relación duró un año y 10 meses, pero las visitas al penal iniciaron a los cinco meses de relación virtual.

La última vez llegó hasta el penal 49 de Junín, ciudad de la provincia de Buenos Aires, donde durante la visita le vio una foto con otra mujer, por lo que tomó el celular y corrió a los baños de la cárcel.

“Él me siguió al baño y me dice: ‘Dame el teléfono’. Yo estaba de espalda, entonces me agarra de los pelos de atrás y me aprieta muy fuerte el cuello. Tranquilamente me podría haber matado”, relató.

Después de la agresión en el baño, ella le manifestó que se quería ir y según el relato de la mujer, él respondió: “No te vayas, sino vas a ver lo que te pasa afuera».

Javier Baldovino, cumple una condena de ocho años y medio por violencia de género y está próximo a obtener las salidas transitorias por buena conducta, por lo que ella teme por su vida:

«Tengo miedo de que me venga a buscar o me mande a matar. (…) Él se enteró que le hice la denuncia, y se comunicó para preguntarme por qué lo había hecho y me dijo que la retire, pero yo le dije que no lo iba a hacer», agregó.

