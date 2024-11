“Conociendo las reglas de juego podemos tener una ventaja deportiva”: Nuevo coordinador deportivo del DIM

Adrián Vélez, nuevo coordinador deportivo del Independiente Medellín, habló con el equipo de prensa del rojo de la montaña y entregó detalles de su trabajo.

El nuevo refuerzo del ‘Poderoso’, dijo que, entre otras cosas, su misión es brindar asesoría porque “conociendo las reglas de juego podemos tener una ventaja deportiva”

Vélez será el delegado de campo en todos los partidos del Poderoso en la liga colombiana e internacionales y brindará capacitaciones de la parte reglamentaria y el arbitraje.

Otras tareas del nuevo coordinador deportivo

Las asesoría las ofrecerá al plantel profesional del equipo masculino y femenino, así como a los entrenadores de las fuerzas básicas.

Precisamente, mejorar el conocimiento de sus equipos en la parte reglamentaria es a lo que le está apuntando la junta directiva del club.

El ex árbitro fue juez en el fútbol colombiano y a nivel internacional durante más de 14 años, en eliminatorias, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y campeonatos juveniles sub 17 y sub 20.

El propio equipo destacó que Vélez llega a ser un eje de desarrollo de conocimiento sobre el reglamento del juego y sus constantes actualizaciones, manejo y funcionamiento del VAR para todas las categorías de la institución.

