¡Conmovedor! Niña escribe emotiva carta a soldados de Colombia: «mis guerreros son lo mejor»

Resumen: El Ejército Nacional recibe una emotiva carta de una niña que asistió al Circo Colombia en Cesar. La pequeña, identificada como Alejandra, agradece a los soldados y les recuerda por qué son "lo mejor".

Minuto30.com .- El Comando de Acción Integral del Ejército Nacional compartió en sus redes sociales un regalo que ha conmovido a sus soldados; la carta escrita, a puño y letra, por parte de una niña que asistió al Circo Colombia N.º2 en San Alberto, Cesar es un gesto, lleno de gratitud y admiración, y además un recordatorio para los uniformados de por qué sirven a los colombianos.

En la misiva, la niña, identificada como Alejandra, les desea a sus «guerreros» un viaje exitoso y les pide a Dios que los proteja «de todo mal y peligro». «No crean que la guerrilla es mejor que ustedes; no, ustedes son lo mejor», les escribió, en un mensaje que evidencia la admiración y el respeto que siente por ellos.

La pequeña concluyó la carta con un emotivo «Los quiero siempre, fueron los que me sacaron ‘Sonrisas'». El gesto de Alejandra es un recordatorio de que la labor de los soldados va más allá de la lucha armada, pues también se dedican a sacar sonrisas a los colombianos.

Acá la hermosa carta escrita por «Alejandra»

En San Alberto, Cesar, recibimos un regalo que tocó el corazón de nuestros soldados: la carta de una pequeña niña que asistió al Circo Colombia N.º2 .

Un gesto lleno de gratitud que nos recuerda por qué servimos con entrega y amor a los colombianos.… pic.twitter.com/yK0f2AclTx — Comando de Acción Integral del Ejército Nacional (@Ejercito_CAAID) September 14, 2025

