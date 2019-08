¡Conmovedor! Imagen de futbolista femenina y un fan con su misma discapacidad se hace viral en las redes

Carson Pickett, una futbolista defensa del Orlando Pride se ganó el cariño de miles de fans del fútbol por una imagen que se hizo viral en las redes sociales donde le choca su brazo ‘discapacitado’ a otro niño de dos años con la misma característica.

La joven de 25 años futbolista del Orlando Pride, equipo profesional de fútbol femenil en USA admitió que el pequeño se ha vuelto su “héroe de por vida”, ya que ambos nacieron sin el antebrazo y la mano izquierda.

El pequeño llamado Joseph Tidd frecuenta el estadio del Orlando Pride porque, según sus familiares, es el fan numero 1 de Carson.

We need more of this in our world. RT to spread joy. Thank you @Cars_Pickett16 ! pic.twitter.com/lKeDXZhJxG

— Becky Burleigh (@BeckyBurleigh) July 20, 2019