Resumen: La administración municipal ha pedido celeridad a la Fiscalía y a la Policía para esclarecer los móviles de este ataque que apaga la vida de una mujer entregada a la formación de jóvenes en el municipio

Conmoción en Puerto Berrío: Asesinan a puñaladas a la docente Luz Stella Restrepo cuando llegaba a su casa

Minuto30.com .- La comunidad de Puerto Berrío, Antioquia, se despertó este viernes con una noticia desgarradora. La reconocida docente Luz Stella Restrepo Londoño fue víctima de un ataque con arma blanca que le arrebató la vida de manera instantánea. El crimen, ocurrido en la mañana de este 13 de marzo, ha sido calificado preliminarmente como un presunto feminicidio debido a las extrañas circunstancias que rodean el hecho.

Un ataque directo, no un hurto

Aunque inicialmente se especuló que la profesora habría muerto en medio de un atraco, las autoridades locales han comenzado a descartar esta hipótesis tras las primeras inspecciones en la escena, pues según testigos dentro del bolso de la víctima se encontraron todas sus pertenencias intactas.

Además se pudo constatar que Luz Stella portaba joyas de valor al momento del ataque, las cuales no fueron tocadas por los victimarios.

La docente regresaba a su hogar tras realizar algunas compras. Según testigos, dos sujetos la esperaban en las afueras de su vivienda y, sin mediar palabra, la atacaron con arma blanca antes de huir sin llevarse un solo objeto de valor.

Pronunciamiento oficial de la Alcaldía

El alcalde de Puerto Berrío, Robinson Baena, realizó una transmisión en vivo para expresar su rechazo absoluto ante este acto de violencia.

“Rechazamos categóricamente este hecho que enluta a nuestra comunidad educativa. No descansaremos hasta que los responsables de este crimen sean capturados. Nuestra solidaridad total con la familia de la docente Luz Stella”, manifestó el mandatario local.

Además confirmó que hay recompensa por información que lleve a dar con la captura de los asesinos

La administración municipal ha pedido celeridad a la Fiscalía y a la Policía para esclarecer los móviles de este ataque que apaga la vida de una mujer entregada a la formación de jóvenes en el municipio.

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