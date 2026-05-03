Resumen: La subteniente Jenyfer Alexandra Marciales Londoño, quien se desempeñaba con gran dedicación como comandante de la Estación de Policía de Providencia, fue hallada sin signos vitales al interior de una de las habitaciones del complejo policial.

Conmoción en Providencia: Hallan sin vida a la comandante de la estación de Policía

Minuto30.com .- El municipio insular amaneció golpeado por una lamentable noticia que ha causado profundo dolor e impacto, tanto en la comunidad local como al interior de la Policía Nacional.

La subteniente Jenyfer Alexandra Marciales Londoño, quien se desempeñaba con gran dedicación como comandante de la Estación de Policía de Providencia, fue hallada sin signos vitales al interior de una de las habitaciones del complejo policial.

Detalles del hallazgo y proceso de investigación

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el manejo del doloroso suceso se está llevando a cabo bajo los siguientes parámetros:

Hora del reporte: La novedad que hoy enluta a la institución y a la isla fue reportada hacia las 2:20 de la tarde.

Investigación en curso: Tras confirmarse el hallazgo, se activaron de inmediato los actos urgentes por parte de la Policía Judicial (SIJIN). Los investigadores se encuentran realizando las verificaciones correspondientes con el fin de establecer con absoluta claridad qué ocurrió en el lugar.

Llamado a la prudencia: Debido a que el caso es materia de investigación, las autoridades hicieron un llamado enfático al respeto por la memoria de la subteniente Marciales y solicitaron a la ciudadanía evitar la difusión de versiones o especulaciones no confirmadas mientras avanzan las diligencias oficiales.

Un legado de alegría y vocación de servicio

La noticia ha generado un profundo vacío entre los habitantes de Providencia. Varias personas se han acercado a expresar su tristeza por la repentina partida de la oficial, a quien describen unánimemente como una mujer comprometida con su labor, sumamente cercana a la comunidad, alegre y con una inquebrantable vocación de servicio.

Compañeros de la institución, familiares y allegados han compartido sentidos mensajes de despedida, exaltando su disciplina, su entrega por la seguridad de la isla y la imborrable huella humana e institucional que dejó durante su paso por la Policía Nacional.