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Resumen: Una mujer de 40 años fue asesinada durante el fin de semana en Hispania, Antioquia, y su cuerpo fue encontrado dentro de una vivienda del barrio El Hoyo. Las autoridades investigan el crimen como un posible feminicidio y avanzan en la búsqueda de los responsables. El caso se conoce en medio de otros hechos recientes de violencia contra las mujeres y de las cifras de homicidios registrados en Antioquia y Medellín durante 2026.

¡Conmoción en Hispania! Investigan asesinato de una mujer dentro de una vivienda

Una mujer de 40 años fue asesinada durante el fin de semana en el municipio de Hispania, Antioquia. Su cuerpo fue encontrado al interior de una vivienda ubicada en el barrio El Hoyo, donde presentaba impactos de arma de fuego en la cabeza.

La Fiscalía General de la Nación y la Policía adelantan la investigación para establecer las circunstancias del crimen, identificar a los responsables y determinar qué ocurrió en el inmueble.

Investigan si se trataría de un presunto feminicidio

El caso también es analizado para establecer si debe ser investigado como un presunto feminicidio. Las autoridades avanzan en la recopilación de pruebas para definir las circunstancias que rodearon la muerte de la víctima.

Otro caso mantiene la atención sobre la violencia contra las mujeres

Este hecho se conoce en medio de otros casos recientes de mujeres fallecidas en circunstancias que son objeto de investigación en Antioquia.

Uno de ellos ocurrió el pasado 21 de septiembre en Medellín, donde una mujer identificada como Mary León fue encontrada sin vida dentro de una vivienda del barrio Manrique El Raizal.

Según versiones preliminares, el día anterior se habría realizado una fiesta en el inmueble. Durante la inspección inicial, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia, por lo que se esperaba el resultado de los análisis de Medicina Legal para establecer las causas de la muerte y determinar si se trató de un fallecimiento violento o de otra naturaleza.

La familia de Mary León ya había enfrentado una tragedia años atrás. En 2018, su hija, una adolescente de 16 años, fue asesinada en Medellín. Por este crimen, el responsable cumple una condena por feminicidio agravado.

Las cifras de homicidios de mujeres en Antioquia y Medellín

Con el caso registrado en Hispania, la información entregada señala que durante 2026 han sido asesinadas 90 mujeres en Antioquia. Varios de estos casos son investigados como posibles feminicidios.

En Medellín, los registros del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) indican que durante este año se han contabilizado 20 homicidios de mujeres, de los cuales 11 son investigados como presuntos feminicidios.

La cifra representa una reducción frente al mismo periodo de 2025, cuando se habían registrado 24 homicidios de mujeres, 17 de ellos clasificados como probables feminicidios.

Más de 5.000 mujeres recibieron atención en Medellín

Entre enero y junio de 2026, la Secretaría de las Mujeres de Medellín atendió a 5.436 usuarias, lo que representa un promedio cercano a 30 atenciones diarias.

De ese grupo, 1.357 mujeres activaron rutas de atención para acceder a medidas de protección y acompañamiento legal.

La investigación por el crimen ocurrido en Hispania continúa para establecer las circunstancias del homicidio y definir si será abordado como un presunto feminicidio.