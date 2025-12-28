Menú Últimas noticias
    ¡Conmoción en Arboletes! Asesinan con sevicia a reconocido líder deportivo en su propia casa

    Más de 20 puñaladas le habrían propinado al líder deportivo

    Publicado por: SoloDuque

    arboletes
    Foto: Redes Sociales. Crédito a quien corresponda
    Resumen: Según versiones extraoficiales, el líder deportivo fue atacado con una saña inexplicable. El reporte preliminar indica que el cuerpo presentaba más de 20 heridas causadas con arma blanca cortopunzante, un detalle que evidencia la sevicia con la que actuaron los victimarios.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El municipio de Arboletes, en el Urabá antioqueño, se encuentra sumido en el dolor y la indignación tras el cruel asesinato de Pablo Flórez Narváez, un reconocido dirigente deportivo y líder comunitario cuya vida fue apagada de manera violenta.

    El cuerpo de Flórez Narváez fue hallado en la mañana del pasado jueves 26 de diciembre al interior de su vivienda, ubicada en el barrio San Agustín. El hallazgo fue realizado por sus propios familiares, quienes se encontraron con una escena desgarradora que ha dejado consternada a toda la subregión.

    Un crimen atroz que estremece a Urabá

    Según versiones extraoficiales, el líder deportivo fue atacado con una saña inexplicable. El reporte preliminar indica que el cuerpo presentaba más de 20 heridas causadas con arma blanca cortopunzante, un detalle que evidencia la sevicia con la que actuaron los victimarios.

    Investigación en curso

    Tanto la Policía de Antioquia como la Fiscalía General de la Nación han desplegado unidades especiales para esclarecer este homicidio. Por el momento, los móviles del crimen son materia de investigación y no se descarta ninguna hipótesis, aunque hasta la fecha no se han reportado capturas.

    Detalles del caso:

    Víctima: Pablo Flórez Narváez (Dirigente deportivo).

    Lugar: Barrio San Agustín, Arboletes.

    Fecha del hallazgo: 26 de diciembre de 2025.

    Arma: Cortopunzante (más de 20 lesiones).

    Un vacío en el deporte regional

    Pablo Flórez era una figura respetada en Arboletes por su dedicación a fomentar el deporte entre los jóvenes de la zona. Su muerte no solo representa una pérdida irreparable para su familia, sino un duro golpe para el tejido social del municipio, que hoy exige justicia inmediata.

