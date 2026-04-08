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    «Conmigo no cuenten»: Abelardo De La Espriella le cierra la puerta al Partido de la U, a los de siempre

    De La Espriella reiteró su posición de no participar en acuerdos con estructuras que han representado el poder político

    Publicado por: SoloDuque

    Abelardo De La Espriella denuncia levantamiento de órdenes de captura de cabecillas con influencia electoral en Medellín
    Abelardo de la Espriella. Foto: Minuto30
    «Conmigo no cuenten»: Abelardo De La Espriella le cierra la puerta al Partido de la U, a los de siempre

    Resumen: El líder natural del movimiento ciudadano de Defensores de la Patria afirmó que su candidatura no está abierta a respaldos provenientes de sectores asociados con la política tradicional

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Frente a los recientes movimientos políticos en los que sectores tradicionales evalúan definir apoyos presidenciales, el candidato Abelardo De La Espriella reiteró su posición de no participar en acuerdos con estructuras que han representado el poder político en los últimos años.

    Luego de conocerse que el Partido de la U definirá en los próximos días su respaldo a una candidatura presidencial, De La Espriella fue enfático en señalar que su proyecto no hace parte de ese tipo de dinámicas. “Los de siempre se están reorganizando, los mismos que han sido gobierno, los mismos que han estado en el poder, hoy vuelven a juntarse”, expresó.

    El líder natural del movimiento ciudadano de Defensores de la Patria afirmó que su candidatura no está abierta a respaldos provenientes de sectores asociados con la política tradicional, y que su propuesta se construye exclusivamente desde la ciudadanía.

    “Conmigo no cuenten. No aceptó el apoyo de la politiquería de los de siempre. Mi alianza es con el pueblo colombiano”, sostuvo.

    Asimismo, reiteró que mantiene sus puertas abiertas únicamente a ciudadanos que no hayan participado en acuerdos con lo que denominó “los enemigos de la Patria”, marcando una línea clara frente a eventuales adhesiones políticas en el escenario electoral.

    Con este pronunciamiento, la campaña refuerza su narrativa central de cara al proceso electoral: una contienda entre quienes han ejercido el poder tradicional y quienes, desde fuera de esas estructuras, buscan una alternativa política. En palabras del propio candidato: “esto es los nunca contra los de siempre”.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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