La Conmebol sanciona a Martins tras expresiones sobre la covid en la Copa América

Asunción, 18 jun (EFE).-La Conmebol multó con 20.000 dólares y un partido de sanción al goleador histórico de la selección de Bolivia, Marcelo Martins Moreno, tras las declaraciones en las que culpó al organismo de los contagios por covid en la Copa América, que se celebra en Brasil.

«Suspender al jugador Marcelo Martins Moreno por un partido, en consecuencia el jugador se encuentra suspendido automáticamente para el siguiente partido de su selección en la competición», dice el comunicado de este viernes de la Comisión Disciplinaria de la Conmebol en referencia a la Copa América.

MARCELO MARTINS POSITIVO COVID

Asimismo resolvió «imponer al jugador una multa de 20.000 dólares», al tiempo que le advierte que «de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el presente procedimiento será de aplicación lo dispuesto por el Código Disciplinario de la Conmebol».

La Conmebol ya había abierto un expediente a Martins por la presunta violación de los «principios de conducta».

El jugador generó polémica este martes por un mensaje en su Instagram en el que responsabilizaba a la máxima autoridad del fútbol sudamericano de los contagios detectados en el certamen y cuestionaba «¿La vida del jugador no vale nada?».

No obstante, Martins puntualizó este miércoles señaló que no fue su intención «ofender» a la Conmebol y que «lo expresado en ese posteo» no fue «una declaración textual que haya dado personalmente».

Martins aseguró que nada le hacía «más ilusión» que seguir compitiendo con la Verde en la Copa América, pero al llegar a Brasil dio «positivo» en la prueba para detectar el coronavirus.

En Bolivia se confirmó entonces el contagio de tres jugadores y una persona del cuerpo técnico.

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no había divulgado los nombres de los contagiados, confirmándose luego que el goleador y capitán de la Verde es uno de ellos.

La Conmebol confirmó este jueves 65 casos de coronavirus, entre delegaciones, personal arbitral y otros trabajadores, desde el comienzo de la Copa América, el pasado domingo, hasta esa fecha.

La incidencia del coronavirus en Brasil fue objeto de criticas por parte de quienes se oponían a la celebración en ese país de la Copa América, tras quedarse fuera Argentina y Colombia, designadas para compartir sede.