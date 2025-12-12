Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Conmebol impulsa la excelencia: Inicia la certificación VAR femenina para árbitras sudamericanas

    • Conmebol impulsa la excelencia: Inicia la certificación VAR femenina para árbitras sudamericanas

    Conmebol impulsa la excelencia: Inicia la certificación VAR femenina para árbitras sudamericanas
    CONMEBOL lanza Certificación VAR Femenina en Sudamérica para fortalecer la justicia deportiva y excelencia tecnológica del arbitraje regional. Foto: Conmebol
    Compartir:
    • Conmebol impulsa la excelencia: Inicia la certificación VAR femenina para árbitras sudamericanas

    Resumen: La CONMEBOL, mediante su Comisión de Árbitros, ha puesto en marcha la Certificación VAR Femenina, un programa intensivo de capacitación dirigido a árbitras de todas sus Asociaciones Miembro, con el fin de impulsar la profesionalización y garantizar la justicia deportiva en el fútbol femenino de Sudamérica. Liderada por la Comisión, esta actividad busca actualizar conocimientos, compartir experiencias y, crucialmente, consolidar las competencias técnicas requeridas para la implementación correcta y eficiente del Video Assistant Referee (VAR) a través del análisis detallado de jugadas complejas, la aplicación rigurosa de protocolos y simuladores prácticos, reforzando así la calidad y uniformidad de los criterios arbitrales en la región.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La CONMEBOL, a través de su Comisión de Árbitros, dio inicio el jueves 11 de diciembre a la trascendental Certificación VAR Femenina.

    Este programa de capacitación está dirigido específicamente a árbitras de todas sus Asociaciones Miembro, marcando un compromiso firme con el desarrollo y la profesionalización del arbitraje en el fútbol femenino de Sudamérica.

    Este evento subraya la constante apuesta de la CONMEBOL por la formación continua de los profesionales del arbitraje, con el objetivo primordial de garantizar la justicia deportiva dentro del campo de juego.

    Liderada por la Comisión de Árbitros, la actividad congrega a destacadas árbitras para actualizar conocimientos, compartir experiencias valiosas y, crucialmente, consolidar las competencias requeridas para la correcta y eficiente implementación de la tecnología del Video Assistant Referee (VAR) en las competencias internacionales de la región.

    Durante las intensas jornadas de certificación, las participantes tendrán la oportunidad de profundizar en aspectos clave del sistema.

    Conmebol impulsa la excelencia: Inicia la certificación VAR femenina para árbitras sudamericanas

    La agenda incluye el análisis detallado de jugadas complejas, la aplicación rigurosa de los protocolos establecidos para el VAR y la realización de simuladores prácticos.

    Con estos ejercicios, se busca reforzar de manera significativa la calidad técnica y la uniformidad de los criterios arbitrales aplicados en todo el continente sudamericano.

    En definitiva, este programa de formación especializada forma parte integral del compromiso permanente de la CONMEBOL con el desarrollo del arbitraje en el fútbol femenino.

    La iniciativa no solo promueve la excelencia y la transparencia en cada partido, sino que también garantiza el uso adecuado de la tecnología en el deporte, elevando el estándar del fútbol femenino en la región.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    Néstor Lorenzo planifica el 2026 con la Selección Colombia: “Trabajar con un objetivo claro”

    Alfredo Arias afronta su deuda pendiente: Va por su primer título en el fútbol colombiano

    ¡Ya pa’ que hij… diría Gandolfi! En asamblea, Dimayor aprueba la presencia de 4 extranjeros en cancha

    ¡No aguantaron una más! Hinchas incendian mítico estadio tras descenso de su equipo

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    • Anuncio




    Lo más reciente

    ¿Marino Hinestroza a Boca Juniors? El crack de Atlético Nacional en la órbita Xeneize

    ¿Marino Hinestroza a Boca Juniors? El crack de Atlético Nacional en la órbita Xeneize

    Atlético Nacional busca su octava Copa BetPlay ante el DIM en una final con sabor a clásico

    Atlético Nacional busca su octava Copa BetPlay ante el DIM en una final con sabor a clásico

    ¿Van a ir? El DIM definió la venta de su boletería para la final de la Copa BetPlay

    ¿Van a ir? El DIM definió la venta de su boletería para la final de la Copa BetPlay

    Atlético Nacional anuncia prioridad y precios preferenciales para abonados en la venta de boletas para la final de la Copa

    Atlético Nacional anuncia prioridad y precios preferenciales para abonados en la venta de boletas para la final de la Copa

    ¡El DIM a la Libertadores! Derrotó a Junior 2-1

    ¡El DIM a la Libertadores! Derrotó a Junior 2-1


    [grupos] [fixture items="7"]