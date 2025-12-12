Conmebol impulsa la excelencia: Inicia la certificación VAR femenina para árbitras sudamericanas

La CONMEBOL, a través de su Comisión de Árbitros, dio inicio el jueves 11 de diciembre a la trascendental Certificación VAR Femenina.

Este programa de capacitación está dirigido específicamente a árbitras de todas sus Asociaciones Miembro, marcando un compromiso firme con el desarrollo y la profesionalización del arbitraje en el fútbol femenino de Sudamérica.

Este evento subraya la constante apuesta de la CONMEBOL por la formación continua de los profesionales del arbitraje, con el objetivo primordial de garantizar la justicia deportiva dentro del campo de juego.

Liderada por la Comisión de Árbitros, la actividad congrega a destacadas árbitras para actualizar conocimientos, compartir experiencias valiosas y, crucialmente, consolidar las competencias requeridas para la correcta y eficiente implementación de la tecnología del Video Assistant Referee (VAR) en las competencias internacionales de la región.

Durante las intensas jornadas de certificación, las participantes tendrán la oportunidad de profundizar en aspectos clave del sistema.

La agenda incluye el análisis detallado de jugadas complejas, la aplicación rigurosa de los protocolos establecidos para el VAR y la realización de simuladores prácticos.

Con estos ejercicios, se busca reforzar de manera significativa la calidad técnica y la uniformidad de los criterios arbitrales aplicados en todo el continente sudamericano.

En definitiva, este programa de formación especializada forma parte integral del compromiso permanente de la CONMEBOL con el desarrollo del arbitraje en el fútbol femenino.

La iniciativa no solo promueve la excelencia y la transparencia en cada partido, sino que también garantiza el uso adecuado de la tecnología en el deporte, elevando el estándar del fútbol femenino en la región.

